В этом году главный промышленный форум страны "Иннопром" из-за ситуации с коронавирусом проходит в онлайн-формате. Но от этого событие не стало менее значимым. Более того, цифровой формат сделал его доступным для любого, кого волнуют вопросы развития экономики страны. Основная тема форума - "Глобальная индустрия против глобальной пандемии".

О том, как российская индустрия справилась с новым вызовом, "РГ" рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Василий Сергеевич, какой вклад в борьбу с пандемией вложила российская промышленность? Какие меры господдержки были приняты для минимизации ущерба от пандемии?

Василий Осьмаков: В российской обрабатывающей промышленности задействовано более 10 миллионов человек. Нашей главной задачей было сохранение занятости на предприятиях и формирование таких антикризисных мер, которые помогли бы бизнесу пройти этот период с наименьшими потерями. Иными словами, дать возможность временно "встать на паузу" с успешным восстановлением после снятия ограничений.

Был разработан широкий перечень мер поддержки, позволяющий снизить падение темпов роста обрабатывающей промышленности более чем на 3 процента. В него вошла и реструктуризация налоговой задолженности предприятий, и увеличение авансирования госконтрактов до 50 процентов, и перенос на один год сроков выполнения обязательств по субсидиям.

Помимо фармотрасли, на выпуск "антиковидной" продукции переориентировались предприятия легкой и химической промышленности, оборонно-промышленный комплекс, машиностроители, изготавливавшие оборудование для производственных линий. Общими усилиями российская промышленность быстро ликвидировала дефицит средств индивидуальной защиты. На сегодня в борьбе с коронавирусной инфекцией напрямую задействовано 360 промышленных предприятий. Руководству регионов мы рекомендовали обеспечить бесперебойную работу промпредприятий для минимизации потерь производителями на внутреннем и внешнем рынках и безусловного выполнения гособоронзаказа. Это позволило сохранить на приемлемом уровне загрузку заводов, продолжать обеспечивать население и индустрию необходимой продукцией.

Как вы оцените динамику промышленного производства в этот период?

Василий Осьмаков: Уже в мае удалось частично компенсировать апрельское падение выпуска продукции, в том числе за счет бесперебойной работы предприятий непрерывного цикла. Благодаря превентивным мерам общее сокращение промышленного производства за пять месяцев 2020 года составило незначительные в условиях глобальной эпидемии 2,4 процента. Плавное восстановление начали демонстрировать обрабатывающие производства. К январю-маю прошлого года сокращение промпроизводства в "обработке" составило 1,4 процента.

В период пандемии очень помогло наличие собственной цифровой платформы - ГИСП

Причем основное снижение пришлось на отрасли, выпускающие потребительские товары длительного пользования и отдельные товары инвестиционного спроса - прежде всего автотранспортную технику, одежду, обувь. Здесь падение выпуска связано с объективными обстоятельствами - масштабным сокращением спроса в условиях карантинных ограничений. Ряд отраслей, работа которых не останавливалась, напротив, существенно нарастил объемы выпуска. Например, производство медицинского оборудования выросло в мае в 2,7 раза к маю прошлого года. Выпуск лекарственных средств увеличился за тот же период на 22,4 процента. Но очевидно, нас ожидает трудный третий квартал. Завершится реализация крупных контрактов, промышленность столкнется с объективным снижением инвестпрограмм крупнейших заказчиков. В этих условиях потребуется оперативная реакция на возникающие трудности, нужно будет максимально смягчить потери компаний. Меры поддержки, которые запущены для системообразующих предприятий, настроены как раз на то, чтобы не допустить рисков дефицита ликвидности и кассовых разрывов. Принятые меры, вошедшие в том числе и в проект общенационального плана восстановления экономики, охватывают не только крупных производителей, но и большое количество поставщиков, задействованных в кооперационных цепочках.

Как показали себя в этих условиях информационные технологии, тренд на развитие которых был сформирован задолго до пандемии?

Василий Осьмаков: В период пандемии нам очень помогло наличие собственной цифровой платформы - Государственной информационной системы промышленности (ГИСП), которую мы непрерывно развиваем еще с 2014 года. Онлайн-взаимодействие с предприятиями и регионами уже было налажено, что позволило относительно безболезненно перейти на удаленный режим работы. Более того, ГИСП стала основной площадкой для мониторинга состояния отраслей и системообразующих предприятий не только по линии Минпромторга России, но также и для других министерств и ведомств. С помощью запущенного в апреле сервиса мы еженедельно отслеживаем текущее финансовое состояние предприятий, ситуацию с занятостью, уровень долговой нагрузки и платежеспособности.

Это позволяет своевременно принимать необходимые управленческие решения. Развитость электронных сервисов позволила также без проблем переориентировать работу Фонда развития промышленности на дистанционный режим при полном ограничении личных контактов и без необходимости посещать офис фонда. Этот опыт мы, безусловно, будем использовать и в дальнейшем.

Потребность регионов и предприятий в средствах индивидуальной защиты тоже отслеживалась онлайн?

Василий Осьмаков: В пиковый период распространения пандемии минпромторг вел эту работу и в ручном режиме, находясь на постоянной связи с руководством регионов, предприятий, объектов торговли. Параллельно на базе той же ГИСП был создан сервис мониторинга потребностей в средствах индивидуальной защиты. Поэтому мы имеем актуальные данные по обеспечению ими регионов и по производственным мощностям предприятий, выпускающим эту продукцию. Что и позволило оперативно оценивать экономические и производственные риски, своевременно их нивелировать и мобилизовать промышленность в целом.

Ряд отраслей в период пандемии существенно нарастили объемы выпуска продукции

Пришлось ли в этих условиях изменять отраслевые программы стимулирования спроса и поддержки экспорта?

Василий Осьмаков: Закрытие границ и разрыв кооперационных цепочек серьезно осложнили работу участников нацпроекта "Международная кооперация и экспорт". Мы сфокусировались на снижении издержек экспортеров в кризисный период, перенесли начало поставок продукции по корпоративным программам повышения конкурентоспособности (КППК) на период до 31 декабря 2023 года. Поддержка в рамках КППК будет охватывать также поставки компонентов и машинокомплектов.

В связи со снижением общей деловой активности расширена действующая программа субсидирования части затрат на транспортировку продукции, общий объем поддержки по ней планируется увеличить до 23 миллиардов рублей. При этом отменена ответственность за невыполнение в текущем году плановых объемов экспорта. Возобновим также востребованную бизнесом программу компенсации части затрат на омологацию (усовершенствование. - Ред.) и сертификацию экспортной продукции. Продолжается работа по модернизации опорных лабораторий, результаты испытаний которых будут признаваться за рубежом.

Утвержден также широкий перечень отраслевых мер поддержки. В частности, президент страны поддержал выделение 25 миллиардов рублей на поддержку автомобильной промышленности, включая программы льготного автокредитования и лизинга, опережающее приобретение автомобильной техники в 2020 году в рамках госзакупок. Подготовлены дополнительные стимулирующие меры для отечественного авиастроения на 15 миллиардов рублей. Перераспределено 4,5 миллиарда рублей на поддержку сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения. В рамках поддержки легкой промышленности предусмотрено в том числе увеличение объемов субсидирования процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, а также отдельная комплексная программа развития производства изделий из льна.

В целом подготовлена вся необходимая нормативная база для обеспечения закупок отечественной продукции в рамках национальных проектов. Кроме того, мы предложили предоставить два дополнительных года на реализацию заключенных специнвестконтрактов, чтобы инвесторы могли продолжать свою работу в соответствии с принятыми финансовыми моделями, сохраняя налоговые преференции.

Отдельную программу поддержки "антиковидных" проектов запускал Фонд развития промышленности. Можете подвести предварительные итоги?

Василий Осьмаков: ФРП оперативно направил свои ресурсы на поддержку проектов, способных дать мгновенный прирост объемов продукции первой необходимости, необходимой для системы здравоохранения. В конце марта была запущена специальная программа "Противодействие эпидемическим заболеваниям". В ее рамках уже поддержано 93 проекта на 26,8 миллиарда рублей. В работе находятся еще 128 заявок на общую сумму поддержки 26,7 миллиарда рублей. С помощью займов фонда было наращено производство аппаратов искусственной вентиляции легких и средств индивидуальной защиты, гелей-антисептиков и дезинфицирующих аэрозолей, противовирусных лекарственных препаратов и экспресс-тестов, систем обеззараживания воздуха, тепловизоров и другой продукции для борьбы с инфекцией. Противоэпидемические проекты поддерживались в приоритетном порядке, по упрощенной форме, в максимально быстром режиме. От компаний, к примеру, не требовалось предоставление "твердых" залогов.

Как период пандемии, по вашему мнению, повлияет на дальнейшее развитие индустрии и ключевых отраслей?

Василий Осьмаков: Очевидна тенденция ухода от глобализации в сторону усиления протекционизма. В таких условиях политика импортозамещения, локализации и наращивания экспорта станет основным вектором всех крупнейших индустриальных стран. Мы будем фокусировать механизмы поддержки промышленности на стимулировании собственного производства ключевых комплектующих, освоении критичных технологий, максимизации добавленной стоимости в России. Сейчас, к примеру, готовятся актуализированные планы импортозамещения на период до 2024 года. Если раньше мы фокусировались преимущественно на конечной продукции, то теперь приоритетом станет производство ключевых компонентов - комплектующих, сырья и материалов, средств производства.

Очевидно, что восстановление разных отраслей промышленности будет неравномерным. Однако вместе с падением потребления в одних сегментах растет спрос по другим направлениям, открывая дополнительные ниши.

Например, в период пандемии возросла потребность в упаковочных материалах, что создает новые возможности для предприятий химического комплекса. Производители минеральных удобрений начали активно участвовать в цифровизации сельского хозяйства, выходят на рынок фудтеха (интеграции цифровых технологий в пищевые цепочки. - Ред.). В металлургии главными конкурентными преимуществами станут продуктовая и географическая диверсификация, обеспеченность собственным сырьем и оптимизированные производственные и логистические цепочки.

Кроме того, у нашей промышленности по-прежнему большие резервы в развитии цифровизации. Пандемия показала, что наиболее устойчивыми к кризисным явлениям оказались предприятия, сумевшие быстро адаптироваться к новым условиям за счет перестройки производственных моделей, использования платформенных решений, удаленного обслуживания клиентов.