Найдены повышающие вероятность гибели от COVID-19 мутации в генах

Наиболее тяжело COVID-19 переносят пожилые люди, пациенты с болезнями сердца и сосудов, диабетом, лишним весом, носители второй группы крови, а также мутацией в гене АРОЕ, которая связана с болезнью Альцгеймера.

Благодаря данным, которые медицинские службы Великобритании собирали в рамках проекта UK BioBank, ученые под руководством Джулиана Гау из Лаборатории молекулярной биологии при Британском совете по медицинским исследованиям открыли еще факторы риска, которые связаны с генами пациентов."Мы открыли пять вариаций в четырех генах, которые "управляют" вероятностью гибели от COVID-19, а также оценили их распространенность в британской популяции", - цитирует статью в электронной научной библиотеке medRxiv агентство ТАСС.

Ученые связались почти с 6 тысячами участников проекта BioBank и предложили им пройти тест на коронавирус. Кроме того, они изучили статистику по смертности от COVID-19 в Великобритании. Для того, чтобы найти генетические различия между погибшими и выздоровевшими участниками исследования, биологи сопоставляли наборы мелких мутаций в их ДНК. В общей сложности они выделили пять вариаций в четырех генах - ERAP2, BRF2, TMEM181 и ALOXE3. Эти мутации сильно влияли на вероятность смерти от COVID-19. Эти гены связаны с производством антител, подавлением стресса и регуляцией иммунного ответа на появление вирусов в организме. Соответственно, если они изменены, то защитные функции организма ослабевают.

У европейцев такие мутации присутствуют редко. Одна из вариаций гена ALOXE3 оказалась характерна для примерно 7% выходцев из Африки. Это может объяснить их уязвимость перед COVID-19.

Изучение мутаций важно для того, чтобы оценивать эффективность действия вакцин и лекарств против COVID-19.