НКО привлекут к раздельному сбору мусора

Президент России Владимир Путин поручил продумать, как привлечь некоммерческие организации к раздельному сбору отходов.

Как сообщает официальный сайт Кремля, кабмин получил поручение на эту тему по итогам прошедшей 5 июня встречи с зоозащитниками и экологами. Представить предложения, правительству предстоит до 1 октября.

В тот же срок надо подготовить меры в целях возложении на подведомственные Росприроднадзору экспертные организации функций по производству судебных экспертиз.

Как сообщалось в обзоре, подготовленном Аналитическим центром при правительстве, в 82% российских городов с населением более 100 тысяч человек создана инфраструктура для раздельного сбора мусора. Полностью он внедрен в 26 российских городах, а в 45 городах используется "двухконтейнерная система": контейнер для смешанных отходов и контейнер для пластика, бумаги, стекла и подобных отходов. Обзор с такими данными Россия представила в ООН в июне.