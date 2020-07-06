Новейший танк "Армата" будут продавать за границу

Российские производители начали продвижение на экспорт новейшего танка Т-14 "Армата", сообщил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, также потенциальным покупателям готовы предложить системы ПВО С-300 и С-400, современные самолеты и вертолеты. В частности, Шугаев отметил, что сейчас ФСВТС готовит к продажам легкий истребитель МиГ-35.

Говоря о попытках США изолировать Россию на международной арене и ведение в отношении страны нечестной конкурентной борьбы, Шугаев подчеркнул, что эти действия вызывают неприятие у многих российских партнеров по военно-техническому сотрудничеству. По его словам, в отношении РФ постоянно водятся новые и новые ограничительные меры и это уже давно перешло границы конкурентной борьбы. Шугаев заявил, что такие действия вызывают аллергию у все большего числа партнеров, которые не хотят жертвовать интересами своей национальной безопасности во имя чьей-то выгоды.

Вместе с тем, несмотря на действия США, многие страны продолжают выбирать российскую военную технику, отметил он. И тому есть множество примеров. В 2019 году в Турцию состоялись поставки систем ПВО С-400. Подписано соглашение и началась реализация контрактов на поставку систем ПВО и фрегатов в Индию. Достигнуты договоренности на сумму свыше одного миллиарда долларов с африканскими странами.

Шугаев сообщил, что эксплуатанты российской военной техники в первую очередь отмечают ее высокую надежность и живучесть в любых климатических условиях. Кроме того, техника из РФ обладает хорошей ремонтопригодностью и проверена в реальных боевых условиях.