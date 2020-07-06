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Новый Assassin's Creed Valhalla попал на YouTube

Текст:   Антон Благовещенский
06.07.2020,  
17:11
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Неизвестные выложили на YouTube получасовое видео, где был запечатлен геймплей Assassin's Creed Valhalla. Фанаты игры могли увидеть, как выглядят путешествия и бои.

Фото: YouTube

Ролик, опубликованный в ночь на 6 июля, в настоящее время удален, однако на YouTube остались копии, сделанные геймерами.

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Помимо всего прочего, видео демонстрирует, как женский персонаж Эйвора воюет и плавает на корабле. В геймплее периодически проседает FPS и появляются баги - можно предположить, что в записи участвовала ранняя бета.

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