Окончательное обвинение предъявлено Михаилу Ефремову

По этому громкому уголовному делу были проведены все необходимые экспертизы. К делу приобщены все данные видеокамер, а также показания свидетелей о том, что актер в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, пассажиров в машине не было, автомобиль был технически исправен.

Ефремов обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, совершенном в состоянии опьянения.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Москве Владимира Васенина, столичная полиция завершила расследование данного уголовного дела.