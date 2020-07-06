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06.07.2020 19:56
Рубрика: Общество

Чемпионы на дому

Олимпиады школьников уходят в Сеть
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Федеральный выпуск № 146(8200)
Большинство международных предметных олимпиад для школьников проводятся летом, во время каникул. Но и в эту традицию вмешался COVID-19.

Самую престижную олимпиаду по информатике - The International Olympiad in Informatics (IOI), которую должен был принимать Сингапур, организаторы решили не отменять, а перенести в виртуальное пространство. Как рассказал замдиректора IOI, старший преподаватель Школы вычислительной техники Национального университета Сингапура доктор Стивен Халим, на дистанте эта олимпиада для школьников станет "мини-версией": она сфокусируется на соревновании с системой онлайн-контроля. В онлайновом IOI 2020 выступят по четыре лучших старшеклассника от каждой из 88 стран-участниц.

Фото: iStock
Международная Менделеевская олимпиада по химии пройдет онлайн

В Сети пройдет и международное соревнование по химии (IChO, International Chemistry Olympiad), которое планировалось в Стамбуле. Здесь пришлось пожертвовать лабораторным и практическим заданием: школьники под видеокамеру будут писать только письменную теоретическую работу. 54-я Международная Менделеевская олимпиада школьников по химии, которая должна была пройти в Будапеште, тоже уходит в 2020 году в онлайн. Стартует олимпиада 13 июля. Дистанционно в ней примут участие команды более чем из 20 стран. Здесь тоже будет только два теоретических тура.

Ну и наконец, Международная олимпиада по математике (International Mathematical Olympiad, IMO), которая должна была состояться этим летом в Санкт-Петербурге, тоже будет виртуальной. И пройдет в сентябре. Участники будут выполнять задания, не выезжая из своих стран. Медали победителям и призерам отправят по почте. "Ни в коем случае никто не должен подвергать опасности свое здоровье, чтобы принять участие в соревновательных турах", - убежден оргкомитет.

День подготовки к международной олимпиаде по информатике может длиться 8 часов

При этом часть олимпиад пришлось все-таки перенести на будущий год. Среди них - географическая IGEO, которая тоже должна была состояться в Стамбуле, и физическая IPhO в Вильнюсе.

- Сегодняшний период неопределенности - это возможность сконцентрироваться на учебе, ни на что не отвлекаясь, - подчеркнул проректор МФТИ, член Совета по подготовке сборных команд Российской Федерации Алексей Малеев.

Фото: istockphoto.com
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Уже в июле планируется провести онлайн-тренинги по информатике примерно для сотни школьников, отобранных по результатам прошедших этапов Всероссийской олимпиады. В августе, с поправкой на эпидобстановку, для лучших участников могут состояться очные сборы на Физтехе. Это будет первым раундом отбора в сборную следующего года и поможет заметить новых талантливых ребят, которые не попадали раньше на "радары" тренеров.

Одиннадцатиклассник из Лицея им. Лобачевского Казанского федерального университета Ильдар Гайнуллин завоевал в прошлом году на международной олимпиаде по информатике "золото". Это не считая серьезных побед на внутренних интеллектуальных состязаниях. Сейчас Ильдар готовится к сентябрьской IOI.

- Пока нет сборов, я решаю задачи олимпиад прошлых лет в онлайн-архивах, соревнуюсь с другими участниками на сайтах Codeforces и AtCoder. Кроме того, принял участие в онлайн-сборах ByteDance и Moscow Workshops, которые помогли мне готовиться, - рассказал школьник.

Кстати, в среднем день подготовки к той же международной олимпиаде по информатике может длиться 8 часов: пятичасовой раунд соревнования (контест), три часа на разбор задач. Такие тренировки могут быть 2-3 раза в неделю.

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