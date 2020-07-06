Швейцарский профессор Ульрих Хаас - один из создателей Всемирного антидопингового кодекса. Именно в эти дни, когда международные спортивные федерации рассматривают дела российских спортсменов, заподозренных в нарушении кодекса, авторитет выступил со статьей на популярном спортивном портале Inside the Games.

Ученый из Цюриха считает, что так называемый Акт Родченкова, принимаемый в качестве закона в США, может скомпрометировать способность Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вести расследования и способен подорвать разработанную антидопинговую систему. Хаас приводит много доводов, подтверждающих его точку зрения, и задает немало вопросов. Если коротко, то в Штатах Акт будет считаться главенствующим. А в других странах? Да, тоже. Он, согласно замыслам законодателей США, применяется на всех международных соревнованиях с участием американских спортсменов. Больше того, если в спонсорах этих турниров компании, ведущие бизнес в Штатах, то они попадают под действие Акта Родченкова.

Это внесет неразбериху в сложившуюся систему. Что если и другие государства будут принимать подобные законы? Какому из них надо следовать? И что за правила станут применять, к примеру, в будущем году на Олимпийских играх в Токио? Следовать японским законам, Кодексу ВАДА или какому-нибудь иному акту? Пройдут Игры в Японии, но те же вопросы, как конкретно действовать, возникнут и на последующих Олимпиадах в Пекине, Париже или в Лос-Анджелесе. Какими будут правила? И поможет ли этот юридический казус спортсменам? Профессор из университета Цюриха полагает: Акт Родченкова отбросит борьбу с допингом в хаос двадцатилетней давности.

В Акте Родченкова много серьезных пробелов и неясностей. Его нарушителей ждут жесточайшие уголовные наказания, которые в США хотели бы применять не только к своим, но и к иностранным гражданам, нарушившим правила вне американских границ. Срок тюремного заключения в зависимости от степени вины - до десяти лет, а штраф до одного миллиона долларов, естественно, США - как это сочетается с правами граждан других стран, живущих по законам своего государства. В этом теперешнем виде Акт, одобренный сенатским комитетом по торговле, науке и транспорту, может нанести вред антидопинговой системе, а никак ее не улучшить.

Акт Родченкова внесет хаос в сложившуюся антидопинговую систему

Акт, по мнению швейцарца, способен отпугнуть даже осведомителей ВАДА. А от них получено 80 процентов информации, послужившей поводом для расследования. Обычно такая информация передается по специально открытой телефонной линии, которая именуется "Высказывайтесь!". Если, допустим, раскаявшийся и сам использовавший запрещенные вещества осведомитель сообщает о том, как вместе с другими спортсменами нарушал Кодекс, то он все равно он попадает под статьи об уголовном наказании. Кто же тогда решится на признание? И еще уточнение Хааса, касающегося Акта Родченкова. Он явно отдалит сведение воедино всех антидопинговых законов, подорвет то, что швейцарец называет гармонией. Каждая страна может ответить тем, что займется выработкой своих собственных законов. От себя добавим, что главным наказуемым, попадающим под действие Акта Родченкова, должен стать сам перебежчик. Ведь осведомитель сообщал, что пичкал спортсменов допингом. Родченкова разоблачили, доказав, что это - наглая ложь. Но он настаивал на своем. Значит, беглому "разоблачителю" светит в США, где он получил гражданство, полновесная "десятка"?