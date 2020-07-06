Главное событие для промышленности в этом году - международный промышленный марафон INNOPROMOnline.

"7 июля 2020 года - это особый день, в этот день должна была открыться главная промышленная выставка России ИННОПРОМ в Екатеринбурге, но жизнь внесла коррективы в наши планы, - говорит директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин. - Многие наши участники, визит в Россию которых был невозможен ввиду сложной эпидемической обстановки в мире, были расстроены переносом офлайн-мероприятия на следующий год. Совместно с правительством Свердловской области мы решили, что очень важно дать правильный сигнал и российскому, и иностранному бизнесу, поэтому ИННОПРОМ в 2020 году все-таки состоится. Он пройдет 7 июля в комбинированном онлайн- и офлайн- формате".

Форум проходит при поддержке правительства Свердловской области. Деловая программа включает в себя 30 мероприятий, комбинированные онлайн- и офлайн-форматы, прямые эфиры с 10.00 до 18.00 по московскому времени из разных точек мира, дискуссии с участием спикеров из ведущих промышленных компаний, диалог руководителей органов власти и представителей бизнеса.

Главная стратегическая сессия форума будет посвящена теме "Глобальная промышленность vs глобальная эпидемия". Ее участники обсудят широкий круг вопросов:

- восстановление глобальной промышленности после пандемии;

- укрепление международной кооперации: что противопоставить торговым войнам;

- цифровизация и автоматизация - эффективные инструменты против пандемии.

Зрители смогут увидеть включения из офлайн-студий форума по всему миру

Спикерами панельной дискуссии будут главный исполнительный директор компании Schneider Electric Жан-Анри Трекуар, главный исполнительный директор компании Camozzi Automation Марко Камоцци, главный исполнительный директор компании Siemens Digital Industries, член правления Siemens AG Клаус Хелмрих, генеральный директор компании Kaspersky Lab Евгений Касперский, главный исполнительный директор компании Knill Energy Holding Кристиан Книлл. Модератором сессии выступит директор деловой программы ИННОПРОМ Антон Атрашкин.

Зрители международного промышленного марафона смогут увидеть включения из офлайн-студий ИННОПРОМа по всему миру в рамках сессий "Марафон столиц", которые начнутся утром трансляциями из Азии и закончатся вечером выступлениями экспертов из Южной Америки. Запланированы также мероприятия тематических треков "Международное сотрудничество", "Промышленная автоматизация", "Инновации и технологии" и "Устойчивое развитие".

Просмотр онлайн-трансляций возможен для всех желающих при предварительной регистрации на сайте форума. Зрители из разных стран смогут выбрать, на каком языке смотреть трансляции. Кроме того, у каждого будет возможность направить свой вопрос любому из спикеров прямого эфира, а также получить доступ к презентационным шоу-румам участников, познакомиться с продуктами и технологиями компаний-участниц и получить мгновенную консультацию их представителей.