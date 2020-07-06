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06.07.2020 11:52
Рубрика: Общество

Патриарх Кирилл призвал сохранить музейный статус храма Святой Софии

Текст: Елена Яковлева

- Глубоко обеспокоен призывами некоторых турецких политиков пересмотреть музейный статус храма Святой Софии, одного из величайших памятников христианской культуры, - такими словами начинается заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, опубликованное сегодня на официальном сайте патриархии.

В заявлении патриарх отмечает, что построенный в VI веке в честь Христа Спасителя, этот храм много значит для всего Православия.

Фото: Анатолий Струнин/ТАСС
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- И Русской Церкви он особенно дорог. Послы великого князя Владимира, переступив порог этого храма, пленились его небесной красотой. Услышав их рассказ, святой Владимир крестился и крестил Русь, которая вслед за ним шагнула в новое для себя духовное и историческое измерение - в христианскую цивилизацию, - подчеркивается в заявлении патриарха.

Восхищение достижениями этой цивилизацией, частью которой мы являемся, передавалось через многие поколения. А Святая София все это время оставалась одним из ее благоговейно почитаемых символов, чей образ прочно вошел в нашу культуру и историю. Силу и вдохновение русские зодчие во всех главных центрах духовного становления Руси - Киеве, Новгороде, Полоцке - получали как раз в образе Святой Софии.

И хоть в истории отношений Руси и Константинополя были разные, и порой весьма непростые периоды, но любую попытку унизить или попрать тысячелетнее духовное наследие Константинопольской Церкви русский народ - как раньше, так и сейчас - воспринимал и воспринимает с горечью и негодованием.

Фото: iStock
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- Угроза Святой Софии - это угроза всей христианской цивилизации, а значит - и нашей духовности и истории. И по сей день для каждого русского православного человека Святая София - это великая христианская святыня, - подчеркивается в заявлении патриарха.

Сегодня, когда отношения между Турцией и Россией динамично развиваются, следует принимать во внимание, что Россия - страна с большинством православного населения, в котором глубокой болью отзовется то, что может произойти со Святой Софией.

- Надеюсь на благоразумие государственного руководства Турции. Сохранение нынешнего, нейтрального статуса Святой Софии, одного из величайших шедевров христианской культуры, храма-символа для миллионов христиан по всему миру, послужит дальнейшему развитию отношений между народами России и Турции, укреплению межрелигиозного мира и согласия, - убежден патриарх Кирилл.

Общество Религия Патриарх Кирилл

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