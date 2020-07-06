Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения РФ на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма.

"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке", - заявил он журналистам.

Комментируя информацию в СМИ о возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ, он заявил, что ему об этом ничего не известно, и какой-либо информацией на этот счет он не располагает.

Россия, по его словам, продолжает оказывать гуманитарную помощь населению самопровозглашенных ЛНР и ДНР, потому что ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему существенно не приближается к урегулированию.