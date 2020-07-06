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06.07.2020 14:37
Рубрика: Власть

Песков назвал глупостью сообщения о планах вторжения РФ на Украину

Текст: Ксения Воронцова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о том, что Россия может вторгнуться на территорию Украины, чтобы получить доступ к воде для Крыма.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
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"Это абсолютная глупость, это искусственное нагнетание антироссийской истерии на Украине, к нашему сожалению, которая никоим образом не способствует урегулирования ситуации на юго-востоке", - заявил он журналистам.

Комментируя информацию в СМИ о возможности вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ, он заявил, что ему об этом ничего не известно, и какой-либо информацией на этот счет он не располагает.

Россия, по его словам, продолжает оказывать гуманитарную помощь населению самопровозглашенных ЛНР и ДНР, потому что ситуация на юго-востоке Украины по-прежнему существенно не приближается к урегулированию.

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