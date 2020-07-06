Песков не стал комментировать решение суда по делу журналистки Прокопьевой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать решение суда по делу псковской журналистки Светланы Прокопьевой, признанной виновной в оправдании терроризма.

Напомним, что в понедельник 2-й Западный окружной военный суд в Пскове вынес приговор местной журналистке Прокопьевой, обвиняемой в публичном оправдании терроризма, назначив ей штраф в размере 500 тысяч рублей. Ранее сторона обвинения просила для Прокопьевой реального срока заключения в виде шести лет лишения свободы.

"Поскольку вопрос связан с оценкой судебного решения, я не буду на него отвечать, это было бы не корректно, потому что мы не комментируем судебные решения и не будем делать этого впредь", - заявил Песков журналистам.

По его словам, прокуратура в этом деле руководствовалась законом, "это надзорный орган, и в данном случае это абсолютно ее самостоятельная позиция". В ситуации с этим делом затрагивается тема террористической угрозы и пропаганды терроризма, поэтому, по словам представителя Кремля, присутствуют определенные правовые нюансы, которые принимались во внимание и обвинением, и защитой, и судом.

При этом в Кремле не считают, что дело Прокопьевой может говорить о недоверии россиян к судебной системе. "Я бы не делал выводы о недоверии общества к судебной системе. Не вижу никаких для этого оснований", - сказал Песков.