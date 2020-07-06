Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина

Сокращение числа бедных в стране является основным приоритетом работы Владимира Путина и правительства, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Борьба за сокращение количества тех, кто находится ниже уровня бедности, является одним из главных приоритетов для президента Путина и нашего правительства", - отметил он.

По словам представителя Кремля, в стране действуют программы, которые направлены на сокращение бедности. Иногда на реализацию этих планов правительства негативно влияет ситуация в мире - например, всемирный кризис 2008 года, кризис, связанный с пандемией коронавируса, отметил Песков. Но это не значит, что кто-то собирается сидеть сложа руки, добавил он.

"Нацпроекты работают, да в них могут вноситься корректировки, но они работают, и здесь ведется планомерная работа", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.