Кто-то бегает полумарафон в любую погоду. Кто-то переплывает с азартом Волгу и Женевское озеро и крутит сотни километров на велосипеде по горам. Кто-то сдает на отлично все сессии в Бауманке и успешно проходит стажировку в Кембридже... Вообще-то этот кто-то - студентка сложнейшего технического вуза Анна Мишина, за которой я с уважительным удивлением наблюдаю с первого курса. Ее конспекты выручают всю группу, где она староста. Ее будущая специальность связана с космосом: ничего в этом удивительного нет - дело семейное, такая работа.

Космосу, да и просто всем нам в родном отечестве, нужны сильные умные люди с характером. Тут у Анны появилась идея - и как такой студентке не дать слова?

Прямая речь

Анна Мишина, студентка 4-го курса МГТУ им. Н.Э. Баумана

Космос не может быть большим, малым или школьным. Космос может быть только настоящим.

Не все знают о таком факте. В 1999 году школьники из Австралии написали письмо второму космонавту планеты Герману Титову: попросили помочь в создании и запуске школьного спутника. Герман Степанович передал письмо своему товарищу, заместителю директора Института космических исследований РАН, доктору технических наук Геннадию Тамковичу. Так родился российско-австралийский проект первого школьного образовательного спутника. До этого уже летали студенческие радиолюбительские "Радио" и "Искра". Но школьных не было ни одного.

Большинство ребят, которые "болеют" космосом, не имеют возможности участвовать в создании космических спутников

С каждой стороны в проекте участвовали ученики от двух школ: в Австралии - Knox Grammar School и Ravenswood School for Girls, а в России - компьютерных технологий и физико-технической в Обнинске. К программе подключились НИИ ядерной физики МГУ, Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники РОСТО, РКК "Энергия", КБ "Полёт" и т.д. Все было очень серьезно.

Ребята получили уникальную возможность познакомиться с проектированием, изготовлением и запуском на орбиту микроспутников. Специалисты рассказывали о конструкции аппарата, принципах работы систем, истории развития космонавтики, планетах и т.д. Юные австралийцы обучались дистанционно. В 2000 году совместный коллоквиум прошел в Сиднее, куда прилетели россияне.

Программа по созданию школьного микроспутника получила название "Колибри-2000". И он был запущен! Это произошло 20 марта 2002 года, с борта российского космического грузовика "Прогресс". Вес спутника в форме шестигранной призмы составил 20,5 кг: на борту размещался комплекс научной аппаратуры. По сути это был первый полнофункциональный микроспутник, который мог проводить измерения и передавать данные на Землю.

Что еще было крайне важно? "Колибри-2000" проводил измерения на низкой околоземной орбите, в диапазоне 200-400 км. И он стал первым научным спутником на этих высотах аж с 1963 года. Ученики работали на пункте приема информации, самостоятельно обрабатывали и интерпретировали полученные с борта данные. Результаты измерений поступали в интернет, так что программа "Колибри-2000" была широко доступна.

К сожалению, тот запуск оказался единственным. Дальнейшего развития проект не получил. Но сегодня космические образовательные программы для школьников важны как никогда: они повышают интерес к космонавтике, инженерным специальностям. В качестве одного из вариантов можно предложить проект "Зажги свою звезду". В чем идея?

Любой желающий получит возможность "зажечь" свою "звезду" - через направленное в определенное место световое излучение с образовательного спутника. Это будет выглядеть примерно так: с помощью специального приложения пользователь заказывает "свою звезду", указывая геолокацию, с которой он будет наблюдать за ней, а также желаемое время наблюдения. Данные через интернет поступают на пункт управления космическим аппаратом. Для наблюдения за "звездой" достаточно в указанное время включить приложение и навести камеру на звездное небо... В зоне видимости спутник будет находиться около 5 минут. За это время может быть передано большое количество кодовых сигналов. Так что "зажечь" свою "звезду" смогут очень многие.

Для реализации проекта предлагается разработать микроспутник весом до 5 кг, оснащенный лазерным источником и собственной двигательной установкой. Он будет летать на низкой околоземной орбите высотой 600-800 км. Срок существования - до двух лет. В качестве источника света будет использоваться лазерный диод, который выдает 2,7 Вт оптического излучения с длиной волны, которая близка к максимуму чувствительности человеческого глаза в ночное время. Для увеличения мощности в едином блоке будет расположено 15 таких диодов. Суммарная масса источников света составит около 1 кг, а общая оптическая мощность - 40 Вт. Полученный блок лазерных диодов дает 4-звездную величину. Для сравнения: звездные величины Марса и Венеры, легко наблюдаемые с Земли невооруженным глазом, составляют -2,91 и -4,67 соответственно.

Для первого запуска по программе космического образования школьников интересно создать аппарат весом 836 грамм. Это 1/100 массы первого искусственного спутника Земли. Задачи у новичка будут те же, что и "Колибри-2000", несмотря на меньшие размеры и массу, что показывает нынешний уровень развития космической техники. Ученики наших и зарубежных школ, как и когда-то, смогут участвовать в разработке микроспутника, в приеме информации из космоса. Им прочтут обучающие лекции. Предлагается запустить новый микроспутник программы космического образования в 2022 году. То есть ровно через 20 лет после "Колибри-2000". Это образование предлагается организовать под эгидой Международной ассоциации участников космической деятельности при поддержке госкорпорации "Роскосмос".

Комментарий

Виктор Кривопусков, президент Международной ассоциации космической деятельности:

- Важно, чтобы школьники и студенты были вовлечены в разработку реальных новых космических систем. И жизненно необходимо, чтобы разработанные ребятами научно-технологические проекты получали государственную поддержку.

Последний запуск условно школьного спутника состоялся в 2018 году - тогда на орбиту были запущены "СириусСаты" - два микроспутника сочинского образовательного центра "Сириус". Да, сегодня у нас много кружков, клубов, центров, которые занимаются "космической" профориентацией и просвещением детей. Но проблема в том, что большинство ребят, которые буквально "болеют" космосом, не имеют возможности участвовать в создании и запуске реальных космических спутников. В "Сириус" попадает все-таки интеллектуальная элита, да и смена длится всего 21 день.

Государственной программы по созданию школьных и студенческих спутников у нас до сих пор нет. Для сравнения - NASA занимается этим вот уже 50 лет, у них есть в бюджете на это отдельная статья.

Да, есть ведущие вузы, которые периодически запускают свои спутники, МГУ, МГТУ им. Баумана, Самарский университет… Но этих запущенных за последние 15 лет студенческих спутников по-прежнему единицы. А нужна массовая программа. Потому что сейчас вузы выпускают специалистов для космической отрасли, которые ни разу не имели возможности принять участие в разработке, создании, в запуске и управлении малыми космическими аппаратами.

Сколько стоит создать школьный микроспутник? Около 5 миллионов рублей. В масштабе региона эти деньги вполне можно найти. Сегодня наша ассоциация заключила соглашение с Адыгейским госуниверситетом с министерством образования Адыгеи с участием НПО Лавочкина о создании студенческого спутника, который будет выполнять программу предупреждения природных и техногенных катастроф. Есть намерения создания первого Чувашского регионального школьного спутника имени летчика-космонавта СССР № 3 Дважды Героя Советского Союза Андриана Николаева. Мы планируем в ближайшие три года создать и запустить в космос такие спутники. Эти программы мы будем предлагать и другим регионам.

Подготовила Ксения Колесникова