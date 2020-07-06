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06.07.2020 21:39
Рубрика: Спорт

Почти 400 человек включены в делегацию Беларуси на I Играх стран СНГ

Текст: Юрий Сизов

Белорусским атлетам в возрасте от 14 до 23 лет предстоит отстаивать спортивную честь Синеокой на I Играх стран Содружества, сообщил 6 июля министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время видеоконференции, которая прошла в понедельник под эгидой Исполнительного комитета СНГ.

Фото: iStock
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Министр уточнил, что делегация "будет насчитывать 390 человек, включая тренеров, врачей, судей и административный аппарат". Спортсмены, по его словам, давно соскучились по соревнованиям. Они все мечтают встретиться с соперниками и помериться силами, а предстоящие игры "стран предоставляют им для этого прекрасную возможность".

Соревнования, информирует БЕЛТА, состоятся в Казани с 4 по 11 сентября на 14 спортивных объектах, большинство из которых были построены еще к Универсиаде 2013 года. Кстати, изначально Игры стран СНГ планировалось провести в в последней декаде августа, но в связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение о переносе соревнований на более поздний срок.

Участники видеоконференции обсудили сегодня ряд организационных и технических аспектов проведения игр и договорились в начале будущего месяца провести в столице Татарстана семинар глав спортивных делегаций для ознакомления с объектами инфраструктуры состязаний.

В программу мультиспортивного форума по 22 видам спорта включены: баскетбол (3х3), бокс, волейбол (пляжный), настольный теннис, художественная гимнастика, водное поло, дзюдо, бадминтон, плавание, спортивная борьба, самбо, фехтование, футбол (мини-футбол), борьба на поясах, корэш, каратэ, танцевальный спорт, армрестлинг, мас-рестлинг, гиревой спорт, тайский бокс, шахматы.

А всего планируется разыграть около 280 комплектов медалей, резюмирует агентство.

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