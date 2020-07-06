Подсчитаны затраты малого бизнеса на маркировку молока

Новости

Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске 18:32
Хуснуллин: В банки поступило почти 260 тысяч заявок на ипотеку под 6,5% 18:31
Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов 18:28
Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции 18:12
Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра 18:05
Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" 18:01
"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию 18:00
В Петербурге протестируют отечественный беспилотный автомобиль 17:52
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса 17:49
В сочинском национальном парке родился котенок леопарда 17:49
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России 17:48
Президент ФСЖР: Мы помним о ветеранах Великой Отечественной войны 17:44
Во Франции пассажиры без масок избили водителя автобуса 17:42
В Москве домработница обокрала пенсионерку на 320 тысяч рублей 17:39
Пушков ответил на заявление главкома ВМСУ о силовом возвращении Крыма 17:37
В Подмосковье спецназовец спас утопающего 17:34
Новые Skoda Octavia RS не отказались от бензина и дизеля 17:30
Как должен был выглядеть на самом деле Ахиллес в "Трое" 17:23
В горах Крыма спелеологи открыли новую пещеру с подземной рекой 17:21
Большинство британцев ждут вторую волну эпидемии 17:14
МЧС: В ближайшие часы на Крым могут обрушиться сильные ливни 17:08
Опровергнута популярная теория о кариесе 17:08
В Москве наркодилеры пытались сбыть крупную партию наркотиков 17:06
Лукашенко поздравил с юбилеем первого президента Казахстана 17:04
В Петербурге разрешат фудтраки 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 17:47
Рубрика: Экономика

Подсчитаны затраты малого бизнеса на маркировку молока

Текст: Екатерина Петрова
Расходы малых предприятий на покупку оборудования для маркировки молочной продукции составят 15-35 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель совета директоров оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин во время онлайн-конференции "Обязательная маркировка лекарств, обуви и запрет на оборот немаркированной табачной продукции: первые результаты".
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сейчас тестируется несколько вариантов нанесения маркировки. К примеру, наклеивание этикетки или печать кодов на упаковке еще в типографии.

Фото: iStock
Вырастут ли цены на товары с цифровой маркировкой

"Для малых предприятий с объемом переработки до 10 тонн молока в сутки комплект оборудования обойдется от 15 до 35 тысяч рублей в зависимости от производительности принтера этикеток", - сказал Дубин, подчеркнув, что все расходы компаниям на стадии эксперимента компенсирует ЦРПТ. Затраты в целом для производителей оцениваются в четыре копейки на единицу продукции - то есть порядка 4 миллиардов рублей на всю молочную отрасль.

В рамках эксперимента идет поиск наиболее выгодных для бизнеса решений, которые позволят сократить расходы, чтобы "они были минимальны с точки зрения цены и высочайшие с точки зрения качества того оборудования, которое необходимо устанавливать", - подчеркнул статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Эксперимент по маркировке молока стартовал летом 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года. Вводиться она будет поэтапно. Для отдельных категорий, которые определит правительство, маркировка станет обязательной с 20 января 2021 года, для остальных - до 1 октября. При этом переносить сроки маркировки молочной продукции не планируется, подчеркнул Евтухов.

Экономика Бизнес

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков