Подсчитаны затраты малого бизнеса на маркировку молока

Расходы малых предприятий на покупку оборудования для маркировки молочной продукции составят 15-35 тысяч рублей. Об этом сообщил председатель совета директоров оператора системы маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) Михаил Дубин во время онлайн-конференции "Обязательная маркировка лекарств, обуви и запрет на оборот немаркированной табачной продукции: первые результаты".

Сейчас тестируется несколько вариантов нанесения маркировки. К примеру, наклеивание этикетки или печать кодов на упаковке еще в типографии.

"Для малых предприятий с объемом переработки до 10 тонн молока в сутки комплект оборудования обойдется от 15 до 35 тысяч рублей в зависимости от производительности принтера этикеток", - сказал Дубин, подчеркнув, что все расходы компаниям на стадии эксперимента компенсирует ЦРПТ. Затраты в целом для производителей оцениваются в четыре копейки на единицу продукции - то есть порядка 4 миллиардов рублей на всю молочную отрасль.

В рамках эксперимента идет поиск наиболее выгодных для бизнеса решений, которые позволят сократить расходы, чтобы "они были минимальны с точки зрения цены и высочайшие с точки зрения качества того оборудования, которое необходимо устанавливать", - подчеркнул статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Эксперимент по маркировке молока стартовал летом 2019 года и продлится до 31 декабря 2020 года. Вводиться она будет поэтапно. Для отдельных категорий, которые определит правительство, маркировка станет обязательной с 20 января 2021 года, для остальных - до 1 октября. При этом переносить сроки маркировки молочной продукции не планируется, подчеркнул Евтухов.