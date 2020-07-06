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06.07.2020 20:21
Рубрика: В мире

Посольство РФ: Не исключены ответные шаги на британские санкции

Текст: Юрий Когалов
Российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с объявлением Лондоном персональных санкций в отношении 25 граждан РФ. Об этом заявили в посольстве РФ, комментируя недружественный шаг властей Великобритании.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

"Особенное возмущение вызывает включение в санкционный список представителей высшего руководства Генеральной прокуратуры и Следственного комитета Российской Федерации, а также судей", - цитирует ТАСС представителя посольства.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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Дипломат напомнил, что в России следствие, прокуратура и суд осуществляют свою деятельность независимо от исполнительной власти и руководствуются исключительно законом. "Нельзя допустить, чтобы в своей практической работе они оглядывались на гипотетические санкции, которые могут быть введены зарубежным государством по политическим мотивам", - подчеркнул дипломат.

По его словам, "российская сторона оставляет за собой право на ответные шаги в связи с недружественным решением Великобритании".

Представитель посольства обратил внимание, что в самой Великобритании эксперты все больше склоняются к мнению о том, что санкции неэффективны с точки зрения заявляемых целей и при этом вредят двусторонним связям. Это касается и отношений между Россией и Великобританией. "Нынешнее решение со всей очевидностью рассчитано исключительно на публичный эффект", - отметил дипломат.

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Ранее сегодня Великобритания объявила в понедельник о введении персональных санкций против 25 граждан РФ, которых Лондон считает причастными к нарушению прав человека. Среди указанных лиц - председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь, экс-замглавы МВД РФ Алексей Аничин, судьи, следователи, сотрудники МВД РФ.

В мире Европа Великобритания Санкции и антисанкции

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