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06.07.2020 13:05
Рубрика: Экономика

Поставщики выбрали лучших партнеров среди торговых сетей

Текст: Анастасия Камзолова
Международная консалтинговая компания Advantage подвела итоги ежегодного опроса производителей - рейтинг ритейлеров впервые возглавила торговая сеть "Перекресток". Она была признана лучшим партнером для поставщиков среди 15-ти крупнейших продовольственных сетей. Для сети это шаг вперед: в 2019 году она, по общей оценке, занимала третье место в рейтинге.

Вместе с ней улучшили свои позиции и другие торговые сети группы компаний X5 Retail Group. Так, торговая сеть "Пятерочка" по сравнению с прошлым годом поднялась с четвертого места на третье, а торговая сеть "Карусель" - с шестого места на пятое.

Опрос поставщиков проводился путем анкетирования. В нем приняли участие 1628 сотрудников из центральных офисов 140 производителей. На вопросы анкеты они ответили в апреле этого года: торговые сети надо было оценить по 27 параметрам. В частности, респонденты выставили оценки по таким критериям как категорийный менеджмент, цепь поставок, работа магазинов, квалификация персонала и отношения с поставщиками. Затем, на основании высказанных мнений, был составлен рейтинг.

По итогам опроса "Перекресток" получил высшую оценку сразу по нескольким направлениям: ясности стратегии, умению находить взаимовыгодные решения, процессу оплаты, качеству персонала, взаимодействию отделов, стимулированию спроса, системному подходу к категорийному менеджменту, а также по эффективности и инновационности цепи поставок.

Кроме того, респонденты признали "Перекресток" лучшим по сотрудничеству с поставщиками в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Международная консалтинговая компания Advantage является признанным мировым экспертным агентством. Она проводит анкетирование в 45 странах, в которых оценки ритейлерам выставляют поставщики. В России подобный опрос проводится с 2009 года. С 2013 года торговые сети группы Х5 демонстрируют стабильный рост в рейтинге Advantage. Однако лишь в этом году один из форматов был признан лучшим.

X5 Retail Group - это крупнейший по выручке ритейлер в стране. По данным на начало апреля 2020 года всего под ее управлением находилось 16658 магазинов: 15739 "Пятерочек", 846 супермаркетов "Перекресток" и 73 гипермаркета "Карусель".

Экономика

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