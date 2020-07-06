Представителей ВОЗ заинтересовала российская вакцина от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения заинтересовалась российской вакциной от коронавируса, заявила ее главный научный сотрудник Сумия Сваминатан.

"Мы знаем о проводимых в России испытаниях препаратов и тоже ждем результатов", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В России сейчас проходит клинические испытания вакцина, созданная совместно специалистами НИЦ имени Гамалеи и Минобороны. Результаты здесь рассчитывают получить к концу июля. Ранее руководитель центра "Вектор" сообщал, что три прототипа вакцины от коронавирусной инфекции, разработанные в его лабораториях, успешно прошли испытания.