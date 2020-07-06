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06.07.2020 16:56
Рубрика: В мире

Президент Польши сделал ставку на националистов

Текст: Ариадна Рокоссовская
За неделю до второго тура выборов президента Польши действующий глава государства Анджей Дуда ищет поддержки у местных националистов и демонстративно ссорится с немецкими СМИ.
Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kacper Pempel Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Анджей Дуда. Фото: REUTERS/Kacper Pempel

В результате прошедших 28 июня выборов из 11 кандидатов на президентское кресло осталось только двое: Анджей Дуда с 43,5 процентами голосов и мэр Варшавы Рафал Тшасковски с 30,46 процентами. Кроме них сколько-нибудь серьезной поддержкой избирателей в первом туре могли похвастаться независимый кандидат Шимон Холовня с 13,87 процентами голосов и представитель правой националистической партии "Конфедерация" Кшиштоф Босак с 6,78 процента.  Дуда прямо в день голосования - сразу после объявления первых итогов - обратился к избирателям всех бывших соперников с сообщением, что у него с ними много общего. Однако последовавшие за этим выступления показали, что у него есть совершенно конкретная цель.

Фото: REUTERS/Kacper Pempel
Экзитпол: Дуда и Тшасковски вышли во второй тур выборов президента Польши

Известно, что перед первым туром президентских выборов кандидаты, как правило, стараются сплотить свой электорат, для чего делают резкие, порой скандальные заявления, направленные на мобилизацию единомышленников. А во втором туре двоим финалистам нужно разделить между собой электорат всех выбывших из гонки кандидатов, и они смягчают риторику, обращаются к более общим лозунгам, чтобы угодить наиболее широкому кругу избирателей. Именно такой была тактика Анджея Дуды в 2015 году, когда он впервые выиграл выборы президента Польши. Однако на сей раз он, очевидно, решил не пытать счастья в центре политического поля, где прочно обосновался его соперник. Учитывая то, что для победы один из кандидатов должен получить более половины всех голосов, а в распоряжении действующего главы государства уже есть 43,5 процента, его штаб, судя по всему, подсчитал, что ему будет достаточно избирателей Босака.

Первыми на это обратили внимание немецкие СМИ. И это неудивительно. Дело в том, что "Конфедерация", которую представлял Босак, традиционно уважительно относится к России, а главной угрозой безопасности Польши считает Германию. И в минувшую пятницу на встрече с избирателями в городе Болеславец президент так прокомментировал критику в его адрес в местном таблоиде Fakt: "Происходящий из Германии концерн Аксель Шпрингер, которому принадлежит газета Fakt, хочет повлиять на президентские выборы в Польше? Немцы хотят выбирать в Польше президента? Это подлость, я на это не согласен!" Кроме того, перед вторым туром Дуда подписал проект поправки в конституцию, которая запрещает однополым парам усыновлять детей. Это вне всяких сомнений понравится избирателям Босака.

Однако, несмотря на все эти попытки, пока что действующему президенту не удалось достичь больших успехов. Опросы показывают, что на сегодняшний день шансы кандидатов равны, а кое-где Тшасковски опережает Дуду на один-два процента.

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