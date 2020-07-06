Принцип единства публичной власти будет отражен в законе о Госсовете

В законе о Государственном совете будет закреплен принцип единства системы публичной власти. Он также получит развитие в законах, посвященных полномочиям региональных, муниципальных властей. Об этом заявил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

"На наш взгляд, очень важно, чтобы мы обратили внимание вместе с субъектами РФ на этот принцип, который у нас в теории был, но появился на практике. Это единство системы публичной власти", -заявил он в ходе расширенного заседании совета руководителей фракций "Единой России".

В свою очередь председатель ЕР Дмитрий Медведев отметил важность единства системы публичной власти. "Без этого принципа так получилось, что наша страна функционировала, по сути, в системе координат, когда ряд этажей, по сути властных, властью не назывались, тогда возникал вопрос: "Это что?" И это создавало массу коллизий, прежде всего на муниципальном уровне, ну и во взаимоотношении между федеральным уровнем, региональным уровнем и муниципальным уровнем", - пояснил он и добавил, что за десятилетия, прошедшие с момента принятия Конституции, жизнь показала неработоспособность работы такой схемы взаимоотношения между частями властей в России.

"В федеральных законах и в соответствующих законах, которые посвящены субъектам РФ и муниципалитетам, это (принцип публичной власти, - прим. "РГ") получит развитие. И мы предполагаем, что нормы, посвященные единству публичной власти, будут также в законе о Государственном совете, в котором будет развиваться та норма конституции, которая уже вступила в силу", - анонсировал Крашенинников.