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06.07.2020 07:39
Рубрика: Общество

Продукт с рекордным количеством кальция оказался плохо усваиваемым

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Врач-терапевт и диетолог, кандидат медицинских наук Екатерина Бурляева объяснила, что в некоторой растительной пище содержание кальция гораздо выше, чем в продуктах животного происхождения (например, в богатом кальцием молоке или твороге). Так, в ста граммах творога содержится примерно 120 мг кальция. А вот в таком же количестве кунжута уже более 1400 мг кальция. Это примерно 147% от суточной нормы.

Фото: iStock
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Однако усвояемость кальция из кунжута очень низкая, предупредила врач. Дело в том, что в кунжуте есть препятствующая усвоению элемента фитиновая кислота. При этом в растительном продукте нет витамина D, который способствует усвоению кальция. Поэтому для профилактики дефицита кальция и проблем с костями (в том числе, развития остеопороза) рекомендуется включить в рацион именно молочные продукты, передает aif.ru.

- В сутки рекомендуется есть две порции молочных или кисломолочных продуктов. 200-300 граммов молока, кисломолочного напитка или йогурта и 15 граммов сыра, - отметила доктор.

Наука Общество Здоровье

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