Раскрыта одна из тайн происхождения алтарных камней Стоунхенджа

В Великобритании группа ученых представила новое исследование, доказывающее, что огромные голубые мегалиты Стоунхенджа были доставлены к месту строительства этого объекта по суше, а не по воде, как считалось ранее.

Исследование опубликовано в журнале Journal of Archaeological Science, а коротко о нем рассказывает Ancient Origins. Исследователи опровергают общепринятую гипотезу о происхождении так называемых алтарных камней Стоунхенджа.

Дело в том, что этот археологический памятник состоит из двух видов камней. Первые обладают зелено-серым цветом, они состоят из сарсена - песчаника местной породы. Ранее было доказано, что эти камни были добыты в руднике Мальборо-Даунс примерно в 32 км от Стоунхенджа.

Второй тип камней, которые называют алтарными, состоит из пород, известных как долерит и риолит, и обладает голубым и пурпурно-зеленым цветом. Их происхождение долгое время являлось загадкой.

Однако не так давно была предложена ставшая популярной теория о том, что они были добыты в карьере Милфорд-Хейвена на побережье в Пембрукшире, в западном Уэльсе. Это привело ученых к мысли о том, что массивные камни должны были доставляться на плотах вверх по Бристольскому каналу на территорию современного английского графства Уилтшир.

В данном случае исследователи впервые провели сравнительный минералогический анализ алтарных камней из Стоунхенджа с камнями из карьера Милфорд-Хейвен, используя самые передовые технологии. Хотя валуны похожи друг на друга внешне, их состав оказался не одинаковым. По процентному уровню содержания в них различных элементов это оказались два разных типа песчаника.

Также было измерено соотношение изотопов циркона - крошечных кристаллов, которые присутствуют в составе песчаника. Это позволило определить возраст каждого камня. У валунов из Стоунхенджа и Милфорд-Хейвена он оказался разным, что окончательно исключило их "родство".

Полученные результаты вновь поставили вопрос об источнике происхождения алтарных камней, который уже считался решенным. Ученые расширили масштабы поиска и пришли к выводу, что аналогичный алтарным камням песчаник может находиться, например, в карьере Милл-Бэй к югу от города Абергавенни в горах Пресели. Он расположен гораздо дальше на восток, на границе Уэльса с Англией.

Ученые доказывают, что путь доставки алтарных камней оттуда к Стоунхенджу был даже более дальним, чем если бы их везли с побережья. Но он точно был сухопутным, что опровергает общепринятую теорию доставки валунов на плотах.

При этом ученые не объясняют, как именно такие огромные камни людям удалось доставить к месту назначения наземным путем. Происходило это около 5000 лет назад, когда возводился знаменитый археологический памятник.

Недавно проведенный изотопный анализ человеческих останков и костей животных, найденных возле Стоунхенджа, подтвердил, что объект начал строиться около 3000 года до нашей эры. Считается, что в своем окончательном виде он мог быть сформирован около 4000 лет назад.