ПСБ и Республика Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провели рабочее онлайн-совещание и обсудили актуальные вопросы региональной повестки, участие банка в инвестиционных программах, государственно-частные проекты, финансировании жилищного строительства, в том числе социального жилья, сотрудничество с институтами поддержки среднего и малого бизнеса.

Стороны также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Башкортостана и поддержке ПСБ значимых проектов республики. В числе приоритетных направлений - развитие предпринимательства, льготного ипотечного кредитования, а также реализация национальных проектов, в сопровождении которых у ПСБ накоплен значительный опыт.

Петр Фрадков и Радий Хабиров обсудили возможности поддержки банком инвестиционной программы Республики Башкортостан. Она нацелена на улучшение инвестиционного климата в регионе и реализуется совместно с региональными Корпорацией развития, АО "Региональный фонд" и Фондом развития промышленности для финансирования ключевых региональных объектов.

Особое внимание было уделено вопросу повышения качества жизни и решения жилищных вопросов населения Башкирии. В частности, были достигнуты договоренности о реализации программы льготного ипотечного кредитования в рамках социально-экономической поддержки жителей республики. ПСБ снизит до 3,99% годовых процентную ставку по "Семейной ипотеке" на покупку нового жилья и ставку рефинансирования для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ. Для остальных клиентов ставка составит 4,5%.

"Башкортостан и Промсвязьбанк связывают давние партнерские отношения. Достигнутые сегодня между банком и правительством республики договоренности позволят решить жилищные вопросы большому количеству людей. ПСБ присутствует в республике с 2006 года и является опорным банком для крупных предприятий из различных отраслей экономики, оборонно-промышленного комплекса, компаний сектора МСБ, активно работает с частными лицами. Повышая доступность финансирования как для бизнеса, так и для населения, мы заинтересованы в дальнейшем расширении областей и возможностей для сотрудничества", - отметил Петр Фрадков.

"В ходе пандемии коронавируса мы приняли беспрецедентные меры по повышению устойчивости экономики и бизнеса, - сказал Радий Хабиров. - Работа с ПСБ нам очень интересна, тем более что деловая активность в республике начинает вновь набирать обороты. Уверен, мы найдём точки приложения совместных усилий. Сниженная до 3,99% годовых ставка для государственных и муниципальных служащих по программе "Семейная ипотека" - это интересное предложение Давайте начнём прямо сейчас, я сделаю соответствующее поручение. Двигателем строительного рынка должны стать именно бюджетники".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"