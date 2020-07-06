ПСБ и Республика Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве

Новости

Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске 18:32
Хуснуллин: В банки поступило почти 260 тысяч заявок на ипотеку под 6,5% 18:31
Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов 18:28
Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции 18:12
Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра 18:05
Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" 18:01
"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию 18:00
В Петербурге протестируют отечественный беспилотный автомобиль 17:52
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса 17:49
В сочинском национальном парке родился котенок леопарда 17:49
Роспотребнадзор не видит угрозы распространения бубонной чумы в России 17:48
Президент ФСЖР: Мы помним о ветеранах Великой Отечественной войны 17:44
Во Франции пассажиры без масок избили водителя автобуса 17:42
В Москве домработница обокрала пенсионерку на 320 тысяч рублей 17:39
Пушков ответил на заявление главкома ВМСУ о силовом возвращении Крыма 17:37
В Подмосковье спецназовец спас утопающего 17:34
Новые Skoda Octavia RS не отказались от бензина и дизеля 17:30
Как должен был выглядеть на самом деле Ахиллес в "Трое" 17:23
В горах Крыма спелеологи открыли новую пещеру с подземной рекой 17:21
Большинство британцев ждут вторую волну эпидемии 17:14
МЧС: В ближайшие часы на Крым могут обрушиться сильные ливни 17:08
Опровергнута популярная теория о кариесе 17:08
В Москве наркодилеры пытались сбыть крупную партию наркотиков 17:06
Лукашенко поздравил с юбилеем первого президента Казахстана 17:04
В Петербурге разрешат фудтраки 17:01
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 17:37

ПСБ и Республика Башкортостан заключили соглашение о сотрудничестве

Председатель ПСБ Петр Фрадков и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров провели рабочее онлайн-совещание и обсудили актуальные вопросы региональной повестки, участие банка в инвестиционных программах, государственно-частные проекты, финансировании жилищного строительства, в том числе социального жилья, сотрудничество с институтами поддержки среднего и малого бизнеса.

Стороны также заключили соглашение о сотрудничестве в сфере социально-экономического развития Башкортостана и поддержке ПСБ значимых проектов республики. В числе приоритетных направлений - развитие предпринимательства, льготного ипотечного кредитования, а также реализация национальных проектов, в сопровождении которых у ПСБ накоплен значительный опыт.

Петр Фрадков и Радий Хабиров обсудили возможности поддержки банком инвестиционной программы Республики Башкортостан. Она нацелена на улучшение инвестиционного климата в регионе и реализуется совместно с региональными Корпорацией развития, АО "Региональный фонд" и Фондом развития промышленности для финансирования ключевых региональных объектов.

Особое внимание было уделено вопросу повышения качества жизни и решения жилищных вопросов населения Башкирии. В частности, были достигнуты договоренности о реализации программы льготного ипотечного кредитования в рамках социально-экономической поддержки жителей республики. ПСБ снизит до 3,99% годовых процентную ставку по "Семейной ипотеке" на покупку нового жилья и ставку рефинансирования для сотрудников бюджетных организаций, получающих зарплату на карты ПСБ. Для остальных клиентов ставка составит 4,5%.

"Башкортостан и Промсвязьбанк связывают давние партнерские отношения. Достигнутые сегодня между банком и правительством республики договоренности позволят решить жилищные вопросы большому количеству людей. ПСБ присутствует в республике с 2006 года и является опорным банком для крупных предприятий из различных отраслей экономики, оборонно-промышленного комплекса, компаний сектора МСБ, активно работает с частными лицами. Повышая доступность финансирования как для бизнеса, так и для населения, мы заинтересованы в дальнейшем расширении областей и возможностей для сотрудничества", - отметил Петр Фрадков.

"В ходе пандемии коронавируса мы приняли беспрецедентные меры по повышению устойчивости экономики и бизнеса, - сказал Радий Хабиров. - Работа с ПСБ нам очень интересна, тем более что деловая активность в республике начинает вновь набирать обороты. Уверен, мы найдём точки приложения совместных усилий. Сниженная до 3,99% годовых ставка для государственных и муниципальных служащих по программе "Семейная ипотека" - это интересное предложение Давайте начнём прямо сейчас, я сделаю соответствующее поручение. Двигателем строительного рынка должны стать именно бюджетники".

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

Пресс-релизы Компании Пресс-релизы компаний

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России