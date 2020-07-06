Видео: птица поймала огромную рыбу на океанском пляже

Видеоролик с побережья Миртл-Бич в Калифорнии, на котором крупная хищная птица поймала большую рыбу, вызвал споры среди пользователей интернета. Ролик посмотрели 17 миллионов человек, но они не могли определить к какому виду принадлежит пернатый рыболов.

Ролик был сделан уроженкой штата Теннесси Эшли Уайт из окна отеля на 17 этаже. Пользователи социальных сетей предположили, что на видео попал калифорнийский кондор Gymnogyps californianus. Однако ученые заявили, что это невозможно, ведь данный вид находится на грани вымирания и питается падалью.

Орнитологи также отвергли другую птицу с похожим силуэтом - черный гриф Aegypius monachus, так как он тоже кормится падалью.

Биолог из Массачусетса Джон Чишолм высказал предположение, что героем ролика стал североамериканский подвид скопы Pandion haliaetus carolinensis. Рацион этой птицы на 99 процентов состоит из рыбы, а размах крыльев достигает 170 сантиметров. Добычей же скопы стала испанская пятнистая макрель Scomberomorus maculatus, иногда достигающая метра в длину.