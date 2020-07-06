Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян

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06.07.2020 14:15
Рубрика: Власть

Путин заявил об отсутствии ясности с открытием европейских границ для россиян

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин считает, что пока сложно предсказать сроки открытия границ европейских стран для граждан России. Такое мнение он высказал на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Начиная разговор, глава государства констатировал, что отрасль авиационных перевозок относится к наиболее пострадавшим из-за ограничений в связи с коронавирусом. "Это очевидный факт, - отметил Путин. - Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают".

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По его словам, непонятно, как будут действовать дальше в плане открытия границ во многих странах мира. "В том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут", - обратил внимание Путин.

- И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков, - сказал российский лидер.

Власть Работа власти Экономика Транспорт Авиатранспорт Президент Компании Авиация "Аэрофлот"

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