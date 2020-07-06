Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян

Президент РФ Владимир Путин считает, что пока сложно предсказать сроки открытия границ европейских стран для граждан России. Такое мнение он высказал на встрече с главой "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Начиная разговор, глава государства констатировал, что отрасль авиационных перевозок относится к наиболее пострадавшим из-за ограничений в связи с коронавирусом. "Это очевидный факт, - отметил Путин. - Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают".

По его словам, непонятно, как будут действовать дальше в плане открытия границ во многих странах мира. "В том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут", - обратил внимание Путин.

- И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков, - сказал российский лидер.