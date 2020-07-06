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06.07.2020 14:54
Рубрика: Власть

Путин обсудил с королем Бахрейна сирийское урегулирование

Текст: Ксения Воронцова

Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор с королем Бахрейна Хамадом Бен Исой Аль Халифой, в ходе которого они обсудили взаимодействие в борьбе с COVID-19 и политическое урегулирование в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Фото: Телеканал "Россия 1"
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Разговор состоялся по инициативе бахрейнской стороны.

Отмечается, что Путин и король Бахрейна обсудили актуальные темы двустороннего сотрудничества в различных сферах и взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса.

"Затронута проблематика политического урегулирования сирийского кризиса, в том числе с учетом итогов недавно состоявшейся видеоконференции глав государств - гарантов Астанинского процесса", - говорится в сообщении.

Кроме того, король Бахрейна поздравил Путина с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию. Также он поздравил президента России и российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне.

Стороны условились продолжать контакты.

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