Россияне вновь начинают летать - по итогам года крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" планирует восстановить перевозки на 50 процентов. При этом речь идет и о внутренних, и о международных перевозках. О таких планах "Аэрофлота" рассказал президенту Владимиру Путину глава компании Виталий Савельев.

Начиная разговор, Путин заметил, что отрасль авиационных перевозок относится к наиболее пострадавшим из-за ограничений в связи с коронавирусом. "Это очевидный факт, - отметил Путин. - Самолеты стоят в основном на приколе, экипажи тоже "на земле", не летают".

Глава "Аэрофлота" сообщил детали: в апреле перевозки упали примерно на 95 процентов, загрузка кресел была всего лишь на уровне 33 процентов. Однако есть хорошие новости - уже сейчас наблюдается улучшение статистики. "Мы видим, существенный рост идет, россияне начинают летать, для нас это очень важно, - сказал Савельев. - Мы предполагаем, что сможем восстановиться на 50 процентов, то есть около 30 миллионов пассажиров мы сможем перевезти в этом году".

Успешнее по понятным причинам возобновляются внутренние полеты. "Если мы начнем нормально летать, мы для себя делали расчет, мы восстановимся к уровню 2019 года, к декабрю по внутренним перевозкам", - сказал Савельев. Пока же из-за ограничений часть пассажиров, купивших билеты на внутренние рейсы, отказывается от полетов, рассказал он. Получается, что при покупке билетов самолет формально заполняется почти полностью, а при вылете падает загрузка до 80 процентов. "Многие отказываются лететь, потому что в тех городах, куда они собираются лететь, принимаются меры по карантину, отпугивают людей, люди перестают летать", - посетовал Савельев.

Губернаторы, отреагировал глава государства, будут принимать решения по снятию этих ограничений, "потому что ситуация меняется к лучшему". Региональные власти заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, добавил он. "Практически все руководители докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений", - сказал Путин.

Международные перевозки, очевидно, будут восстанавливаться дольше внутренних. По словам президента, непонятно, как будут действовать дальше в плане открытия границ во многих странах мира. "В том числе в Европе, они между собой пока разобраться не могут, - обратил внимание Путин. - И не ясно, когда они будут открывать свои границы и территории для граждан третьих стран, в том числе для российских граждан, даже в период летних отпусков".

"Аэрофлот" планирует в 2020 году восстановить 50 процентов своих перевозок

Савельев рассказал о перспективах международных перелетов в случае получения соответствующих разрешений. "Если нам удастся договориться, и мы начнем летать, то реальное восстановление до 80 процентов - к декабрю", - сообщил он. А к концу марта 2021 года удастся достичь уровня 2019 года по международным перевозкам.

Что касается санитарной безопасности, то риск заражения коронавирусом на борту самолета очень низкий, отметил Савельев. "Воздух меняется каждые три-пять минут, он берется из компрессора из-под двигателя, нагревается до 290 градусов", - пояснил он, рассказав также о современных фильтрах. "То есть формально на борту заболеть очень сложно", - заметил он. Впрочем, в случае невысокой загрузки компания самолета пока сохраняет шахматную рассадку. А на загруженных рейсах она действовать не будет. "Мы договорились с Роспотребнадзором... что на борту будут маски, будут перчатки, - сообщил Савельев. - Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика будет работать против нас".