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06.07.2020 14:39
Рубрика: Власть

Путин: Почти все губернаторы доложили о планах поэтапного снятия ограничений

Текст: Татьяна Замахина
Президент России Владимир Путин сообщил, что получает доклады практически от всех руководителей регионов о постепенной отмене ограничений, связанных с коронавирусом. Об этом глава государства заявил на встрече с руководителем "Аэрофлота" Виталием Савельевым.

Собеседник президента пожаловался на то, что часть пассажиров, купивших билеты на внутренние рейсы, отказывается от полетов. Получается, что при покупке билетов самолет формально заполняется почти полностью, а при вылете падает загрузка до 80%. "Многие отказываются лететь, потому что в тех городах, куда они собираются лететь, принимаются меры по карантину, отпугивают людей, люди перестают летать", - сказал Савельев.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Губернаторы, отреагировал глава государства, будут принимать решения по снятию этих ограничений, "потому что ситуация меняется к лучшему". Региональные власти заинтересованы в загрузке гостиниц, отелей, добавил он. "Практически все руководители, губернаторы докладывают мне о своих планах постепенного, поэтапного снятия этих ограничений", - сказал президент.

Савельев также поделился мнением, что риск заражения на борту самолета очень низкий. Он рассказал о фильтрах, которые дают глубокую очистку до уровня 99-97 - это примерно уровень операционных. Воздух меняется каждые три-пять минут, он берется из компрессора из-под двигателя, нагревается до 290 градусов, добавил собеседник президента. "То есть формально на борту заболеть очень сложно", - резюмировал он. Впрочем, из-за невысокой загрузки компания пока сохраняет шахматную рассадку. В перспективе же ее уберут.

- Мы договорились с Роспотребнадзором... что на борту будут маски, будут перчатки, - сообщил Савельев. - Но рассадки не будет шахматной, будет нормальная рассадка, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать, будет работать против нас.

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