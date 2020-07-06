Путин поручил проработать обмен документами в трудовой сфере через Госуслуги

Совещание состоялось 10 июня, с соответствующим предложением на нем выступил глава "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Как сообщает официальный сайт Кремля, поручение получило правительство. Речь в нем идет об обмене электронными документами, связанными с регулированием трудовых отношений и сведениями о трудовой деятельности. Эту работу необходимо провести до 3 августа.

Как ранее объяснил Осеевский, переход к электронному документообороту необходим для поддержания и развития режима удаленной работы, который стал популярным в стране на фоне пандемии коронавируса. Портал госуслуг позволит быстрее и легче организовать такой документооборот.

По итогам того же совещания Путин поручил проработать обеспечение недискриминационного доступа операторов связи к инфраструктуре многоквартирных жилых домов.

Еще одно поручение - обеспечить принятие федерального закона об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций в РФ. Правительство также должно принять исчерпывающие меры" по утверждению отдельного федерального проекта "Искусственный интеллект", обеспечив его необходимое финансирование.