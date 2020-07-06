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06.07.2020 10:55
Рубрика: Власть

Путин поручил усилить ответственность за жестокое обращение с животными

Текст: Татьяна Замахина
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить усиление административной ответственности за нарушения в сфере обращения с животными. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
Фото: Константин Завражин/ РГ Фото: Константин Завражин/ РГ
Фото: Константин Завражин/ РГ

Поручение дано по итогам прошедшей 5 июня встречи с экологами и зоозащитниками. Срок исполнения - до 1 декабря. При этом для подготовки законопроектов, направленных на совершенствование законодательства в области обращения с животными, должна быть создана рабочая группа с участием экспертов и парламентариев.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Путин пообещал помочь приютам для животных

Генеральной прокуратуре РФ совместно с МВД России поручено провести проверку всех фактов нарушений против животных, о которых говорилось во время встречи. Доклад президент ждет до 1 сентября.

В списке поручений по итогам совещания также говорится, что пользователи недр должны обеспечить охрану объектов животного и растительного мира, в том числе сохранение биологического разнообразия. Совершенствование правового регулирования этого вопроса поручено кабмину, срок стоит тот же - 1 декабря.

До 1 ноября правительству предстоит определить меры государственной поддержки приютов для животных, оказавшихся в сложной финансовой ситуации в пандемии коронавируса.

Фото: Телеканал "Россия 1"
Владимир Путин рассказал о значении поправок в Конституцию

Владимир Путин на встрече с экологами заявил, что закрепление в Конституции РФ нормы об ответственном обращении с животными позволит нам чувствовать себя цивилизованными". Он рассказал, что в числе инициатив граждан по поправкам в Конституцию предлагалось усилить требования к сохранению окружающий среды и ужесточить ответственность за негуманное отношение к животным.

- Полностью поддерживают этот подход, - заявил президент. - Речь идет о национальном достоянии в полном смысле этого слова, о нашей гордости, о нашем долге перед будущими поколениями.

Для России и россиян очень важно сохранить богатство природного мира, и мнение людей по этой теме - безусловный приоритет, подчеркнул глава государства.

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