Путин заявил о готовности РФ помочь Конго в борьбе с коронавирусом

Президент России Владимир Путин заверил, что наша страна готова содействовать в борьбе с распространением коронавируса в Республике Конго. В этом российский лидер заверил президента этой страны Дени Сассу-Нгессо.

Эту тему собеседники затронули в ходе телефонного разговора, сообщила пресс-служба Кремля.

- Владимир Путин отметил готовность российской стороны оказывать содействие Республике Конго в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, - говорится в сообщении.

В беседе, которая состоялась по инициативе конголезской стороны, Дени Сассу-Нгессо, кроме того, поздравил Владимира Путина с итогами общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Собеседники обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями о ситуации в Ливии. "Подчеркнута необходимость мирного решения конфликта путем политического диалога с участием всех ливийских сторон", - добавили в Кремле.