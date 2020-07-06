Работа яслей и детских садов будет координироваться на едином ресурсе

Сведения о свободных местах в детских садах будут собраны на едином ресурсе. Федеральная информационная система доступности дошкольного образования, считает премьер-министр Михаил Мишустин, поможет координировать работу этой сферы.

Сегодня ясли и детские сады посещают более 7,5 миллиона детей. "До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - заявил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

Еще недавно устроить ребенка в детский сад было большой проблемой, напомнил премьер. Родителям приходилось вставать в очередь уже при рождении детей. Подать заявление можно было только при личном посещении садика.

Правительство стремится изменить процесс таким образом, чтобы он стал удобным для граждан. Семьям, которые хотят устроить своих детей в детские сады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест в них, в том числе через сайт государственных услуг, подчеркнул Михаил Мишустин. Для того чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. "Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест", - сказал премьер-министр.