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06.07.2020 11:27
Рубрика: Власть

Работа яслей и детских садов будет координироваться на едином ресурсе

Текст: Владимир Кузьмин
Сведения о свободных местах в детских садах будут собраны на едином ресурсе. Федеральная информационная система доступности дошкольного образования, считает премьер-министр Михаил Мишустин, поможет координировать работу этой сферы.
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Сегодня ясли и детские сады посещают более 7,5 миллиона детей. "До конца 2020 года планируется создать еще почти 100 тысяч мест в дошкольных учреждениях", - заявил глава правительства на оперативном совещании со своими заместителями.

Еще недавно устроить ребенка в детский сад было большой проблемой, напомнил премьер. Родителям приходилось вставать в очередь уже при рождении детей. Подать заявление можно было только при личном посещении садика.

Фото: Николай Хижняк/РИА Новости
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Правительство стремится изменить процесс таким образом, чтобы он стал удобным для граждан. Семьям, которые хотят устроить своих детей в детские сады, важно в ежедневном режиме узнавать о наличии мест в них, в том числе через сайт государственных услуг, подчеркнул Михаил Мишустин. Для того чтобы информация о таких местах была максимально полной, оперативной и достоверной, правительство закрепило правовой статус федеральной информационной системы доступности дошкольного образования. "Все сведения о местах в яслях и детских садах будут автоматически поступать из регионов на единый информационный ресурс. Это позволит координировать работу дошкольных образовательных организаций, а также эффективно оценить использование вновь созданных мест", - сказал премьер-министр.

Власть Работа власти Внутренняя политика Общество Семья и дети Правительство Председатель Правительства Очередь в детский сад

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