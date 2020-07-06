Широко известен эмоциональный комментарий Пескова по поводу итогов голосования о поправках в Конституцию. Песков сказал, что это бесспорно "триумфальный референдум о доверии президенту Путину. Такой высочайший уровень поддержки было спрогнозировать очень сложно".

Да что говорить - цифры впечатляют. Явка (все данные округлены до 0,1 %) - 65,2%, "за" поправки - 78%. Само по себе "внушает", но еще интересней сравнение с голосованием за Конституцию-1993. Тогда явка была 54,8%, из них "за" - 58,3%. В общем, за "поправки в Конституцию" высказались чуть больше 50% от общего числа избирателей, а за саму Конституцию - чуть меньше 32 % избирателей...

Правда, если сравнить сегодняшнее голосование с выборами Путина президентом в 2018-м, то имеем почти точное совпадение. В 2018-м явка - 67,5%, за Путина - 76,7 %. Общий результат практически неотличим от голосования "по поправкам".

Результаты голосования при больших разрывах в любом случае выражают общие тренды

Однако Песков говорит, что такой результат мало кто предсказывал! Это верно. Из чего исходили аналитики? От неизменной власти люди устают - нервная система устроена так, что есть потребность в возбуждении "нейрона новизны", в новых раздражителях. В эти годы прошла непопулярная пенсионная реформа. В среднем уровень жизни давно плавно снижался несколько лет, только в 2020-м надеялись на рост. И - на тебе! - ковид, изоляция, падение доходов... В такой ситуации сохранить высокий уровень поддержки (и сохранять его фактически уже 20 лет!) - это и правда "очень сложно".

При этом Россия остается открытой страной, со свободой слова. Да, на федеральных ТВ-каналах президента не критикуют. Но в интернет-эпоху "популярный блогер" с миллионами подписчиков влияет на общественное мнение не меньше популярного ТВ-ведущего и может конкурировать с программой новостей. А уж в интернете никаких ограничений на любую критику Путина - нет, критиков со всех сторон - хватает. Есть и довольно мелкие по охвату, но вполне ядовитые СМИ, и когда там выступает очередной противник Кремля и говорит как само собой разумеющееся "у нас нельзя ругать Кремль", - это выглядит несколько странно.

Видимо, по совокупности этих обстоятельств - и надежды противников Путина на низкий результат при голосовании, и радостное удивление, выраженное Песковым в словах "высочайший уровень поддержки было спрогнозировать очень сложно".

Но как же все-таки объяснить то, что случилось?

Ответ оппозиции неизменный. Они - цензурно выражаясь - не верят в "точность подсчетов" при голосовании. Я - не статистик и не специалист по выборам. Однако, не обсуждая важные подробности, надо констатировать: все серьезные специалисты согласны, что возможности манипуляций ограничены. То есть если соперники идут голова к голове и все решает последний дюйм, то вот тогда "особенности подсчета" могли бы изменить результат. Но превратить, да в общенациональном масштабе, 50% в 80% (или наоборот) практически невозможно. Так что результаты голосования при больших разрывах в любом случае выражают общие тренды. Ну, а о цифрах по каждой области (результаты там существенно разные), конечно, можно спорить, в том числе, кстати, и в судах - если есть убедительные аргументы...

В том, что большинство голосовавших поддержало Путина, никакого Чуда нет. (Кстати, ясно, что избиратели Жириновского-2018, а это 5,6% - активно голосовали за поправки).

Есть три уровня поддержки поправок: социальный, идеологический, политический.

Первое. Социальный аспект. О нем больше всего говорили и для избирателей он важней и понятней всего. Люди проголосуют против обещания индексировать им пенсии?! Да, такие положения уже есть в законе, но люди довольны, что будет и в Основном Законе. То же относится к иным "социальным поощрениям", связанным, скажем, с детьми. Или "забота о животных"... Это не конкретные формулы "прямого действия", но в любом случае обычный избиратель считает, что такие упоминания в Конституции лишними не будут, и у него нет причин быть недовольным поправками "за все хорошее". Его интересует как их реализуют - но они сами отторжения не вызывают.

Есть три уровня поддержки поправок: социальный, идеологический, политический

Второе. В поправках нет какой-то строгой аксиоматики, определенного "изма". Но охранительно-патриотический тренд - очевиден. Перед нами те самые "скрепы", которые культивируются в каком-то смысле веками или десятилетиями (упоминания Бога, констатация что брак - союз мужчины с женщиной, сакрализация ВОВ, "государствообразующая роль" русского народа и т.д.). Это, пожалуй, не "идеология", но "идеологическая фонетика", которая по вкусу большинству населения. Многие тут видят и "антизападный подтекст", который тоже импонирует десяткам миллионов. Кстати, "ельцинская конституция" в народе воспринималась как "западная" - и это, наряду с неостывшими эмоциями от "расстрела Белого дома", привело в 1993-м к расколу общества и сравнительно низкому голосованию за Конституцию.

Третье. Политический нерв поправок - "обнуление" сроков Путина, возможность в 2024-м идти в президенты на следующий срок. В политизированной части общества это воспринималось как главный смысл поправок, но не факт, что именно на этом сфокусировалось большинство - тем более, хотя данная тема "не скрывалась", но и не слишком педалировалась. Тем не менее все ощущали: голосуем, в конечном счете, или "за" нынешнюю власть, или "против". Именно в этом смысле Песков и сказал про "референдум о доверии".

Итак, кредит доверия - снова получен.

Как им распорядится, как его станет оплачивать власть - этот вопрос перед ней и стоит.