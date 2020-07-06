Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции

Трое сыновей и дочка родились сразу в семье москвичей Алены и Евгения Бибик. Произошло это в Центре планирования семьи и репродукции департамента здравоохранения Москвы. Олег Латышкевич, главный врач клиники, рассказал, что это в мировой медицинской статистике очень редкий случай - одна беременность на 700 тысяч. Счастливые родители дочку назвали Марией, сыновей Даниилом, Матвеем и Арсением.

В центре отметили, что это была естественная беременность, врачи вели будущую маму с момента зачатия до родоразрешения. За неделю до назначенного срока было решено госпитализировать будущую маму. Когда пришла пора, ей сделали плановое кесарево сечение. Четверо малышей родились весом от 1790 до 1990 граммов. Для многоплодной беременности - это нормальный вес. Малышей сразу поместили в отделение выхаживания новорожденных, где они находятся вместе с мамой. Около месяца неонатологи центра наблюдали за детьми и помогали им окрепнуть. Сейчас с малышами все хорошо, скоро их выпишут домой.

- Опыт наших специалистов и технологии Центра позволяют нам выхаживать новорожденных с экстремально низкой массой тела - от 500 грамм. На базе нашей клиники работает отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, благодаря которому наши специалисты могут оказывать полный цикл перинатальной помощи, не переводя малышей в другие медицинские организации. Ежегодно мы выхаживаем не менее 1,5 тысячи новорожденных, - рассказал Олег Латышкевич.

До этого последним случаем рождения четверняшек был в 2019 году - на свет появились два мальчика и две девочки в Перинатальном центре городской клинической больницы имени Е.О. Мухина, для которой этот случай стал первым в истории клиники.