Число новых случаев COVID-19 в Москве почти неделю не превышает 600 в сутки

В столице за минувшие сутки выявлено 685 новых случаев COVID-19, сообщали в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За неделю количество новых случаев сократилось на 12,4%. Уже шесть дней число новых заболевших держится на уровне около 600 в сутки.

Среди вновь зараженных 44,2% - люди в возрасте от 18 до 45 лет; 31,2% - от 46 до 65; 13,2% - от 66 до 79; еще 4,2% - старше 80 лет, а 7,2% - дети. Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица уже взяты под меднаблюдение.