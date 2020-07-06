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06.07.2020 00:27
Рубрика: Происшествия

Жизнь всего дороже

ДТП с пострадавшими на московских дорогах стало на 20 процентов меньше
Текст: Любовь Проценко
Российская газета - Столичный выпуск № 145(8199)
Дороги столицы становятся безопаснее. Такой вывод сделал мэр Москвы Сергей Собянин. Он привел цифры: за последний год на 20% снизилось количество ДТП с пострадавшими, на 42% ниже стала смертность на дорогах. А это, отметил глава города, более 2-3 тысяч сохраненных жизней.
Смертность в дорожных авариях в Москве снизилась на 42 процента, а это более двух-трех тысяч сохраненных жизней. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ Смертность в дорожных авариях в Москве снизилась на 42 процента, а это более двух-трех тысяч сохраненных жизней. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Смертность в дорожных авариях в Москве снизилась на 42 процента, а это более двух-трех тысяч сохраненных жизней. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
Фото: iStock
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Поздравив сотрудников 2-го отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы города с Днем ГИБДД, он поблагодарил их за то, что в столице уже достигнуты критерии, заложенные президентом в национальных приоритетах по безопасности движения на дороге. ГИБДД Москвы Собянин назвал одной из самых мощных, технически оснащенных служб не только в стране, но и в мире. Численность сотрудников столичной ГИБДД составляет 7,3 тысячи человек. Между тем на дороги ежедневно выезжает 3,5 миллиона машин. Обеспечить безопасность их движения в таком населенном городе - непростая задача. Тем не менее, как сообщили в пресс-службе ведомства, "целевой показатель социального риска, утвержденный майским указом президента России, составляет не более четырех погибших в ДТП человек на 100 тыс. жителей к 2024 году. В Москве же этот показатель уже по итогам 2019 года составляет 3,5".

В этом же году за пять месяцев в ходе оперативной работы выявлено около 8,5 тысячи лиц, пьяными и под воздействием наркотиков управлявших транспортным средством, из которых 913 водителей делали это повторно. А 7,9 тысячи транспортных средств выезжали на дорогу с подложными государственными регистрационными номерами, 632 гражданина - с поддельными документами, 371 человека были задержаны за преступления, связанные с хранением и перевозкой наркотических средств.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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