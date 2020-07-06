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06.07.2020 15:39
Рубрика: Происшествия

Экс-футболист из Украины находится в московском СИЗО по обвинению в шпионаже

Текст: Александр Степанов

Бывший украинский футболист Василий Василенко находится в московском СИЗО по обвинению в шпионаже.

Как сообщили в Мещанском суде, 19 июня Василенко была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Футболист был арестован еще в октябре 2019 года по обвинению в контрабанде. Затем российские спецслужбы установили, что Василенко также причастен к шпионажу в пользу Украины. Весной 2020 года ему было предъявлено обвинение.

Как сообщает ТАСС, футболист после ареста не обжаловал ни одно из постановлений о продлении содержания под стражей, поэтому о его нахождении в СИЗО стало известно только сейчас. Следствие о шпионаже ведет столичное УФСБ.

Василенко выступал в нескольких украинских клубах - "Дружба" (Бердянск), "Торпедо" (Мелитополь) и "Таврия" (Новотроицкое).

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