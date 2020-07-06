Еще 632 пациента вылечились от коронавируса в Москве

За прошедшие сутки в Москве вылечились от новой коронавирусной инфекции 632 человека. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться, - рассказала Ракова. - За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 632 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157652 человек.

Отсутствие у человека заболевания после лечения подтверждается специальными исследованиями.

Выздоровевшим москвичам предлагают сдать плазму крови. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, без хронических заболеваний. У донора должны быть и отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Если вы выздоровели от коронавирусной инфекции и хотите сдать плазму крови или стать социальным волонтером, обратитесь на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.