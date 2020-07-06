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06.07.2020 23:12
Рубрика: Общество

Утомленные солнцем

В столицу пришла жара, самое время спрятаться в комнату прохлады
Текст: Ангелина Зеленькова
Российская газета - Столичный выпуск № 146(8200)
После прохладных выходных в Москву вновь пришла жара - на этой неделе синоптики обещают до 32 градусов. Чтобы москвичи легче переносили такую погоду, в городе открылись более 200 комнат прохлады, где любой желающий может передохнуть от зноя, глотнуть свежего воздуха и холодной воды.
Здесь можно отдохнуть, провести досуг и даже получить несложную медицинскую помощь. Фото: Александр Корольков/РГ Здесь можно отдохнуть, провести досуг и даже получить несложную медицинскую помощь. Фото: Александр Корольков/РГ
Здесь можно отдохнуть, провести досуг и даже получить несложную медицинскую помощь. Фото: Александр Корольков/РГ

Расположены комнаты прохлады во всех районах города на базе территориальных центров департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Напомню, впервые такие комнаты появились летом 2010 года и с тех пор стали стали популярны у москвичей, а кроме мягких кресел, кондиционера и кулера с водой в них еще появились телевизор, полки с книгами, настольные игры, словом, комнаты стали еще и местом досуга.

Фото: Пресс-служба МЧС Республики Крым
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"Прийти в прохладную комнату могут все - и коренные москвичи, и гости столицы, - рассказал "РГ" Владимир Каменских, руководитель центра соцзащиты "Таганский". - Не у каждого дома установлен кондиционер, поэтому можно переждать жаркие часы у нас".

Он признается, что сейчас в центре не многолюдно, так как работает он с ограничениями. Например, кружки и концерты только онлайн. А вот в прошлом году посетители комнаты прохлады могли присоединиться к тем мероприятиям, которые сотрудники центров проводят для своих подопечных: послушать лекцию в библиотеке, принять участие в уроке по компьютерной грамотности или стать зрителем импровизированного самодеятельного концерта. Сейчас в этих комнатах можно поиграть в бильярд, но только вдвоем. А можно сыграть партию в шахматы, в настольные игры. Не пустят, конечно, в комнату без маски, попросят обязательно вымыть руки или обработать их дезинфицирующим средством.

63-летняя Людмила Новика решила ненадолго заглянуть в комнату прохлады, а после уже заняться делами, которые привели ее в центр. "Я не была здесь год, но вспомнила про комнату с кондиционером, где можно перевести дух. Затем пойду оформлять сертификат на продукты - мне положена адресная соцпомощь в размере 2 тысячи баллов, которые приходят на карту москвича", - поделилась она.

Переждать жаркие часы в комнате прохлады могут все - и коренные москвичи, и гости столицы

Чтобы проверить, всех ли пускают в комнаты прохлады, корреспонденты "РГ" решили побывать в филиале "Рязанский" ТЦСО "Кузьминки". Сначала нам там измерили температуру. Потом сотрудница центра указала на дверь справа от входа. В огромном зале с мягкими диванами там есть даже фортепиано и раскладной настольный теннис. Можно просто посидеть в тишине. После беседы с руководителем центра Ларисой Алымовой-Орловой стало ясно, что в этой комнате проходят также репетиции и концерты. Так что если повезет, можно стать свидетелем интересного представления, которые устраивают здесь пенсионеры. "Прохлаждаются" здесь в среднем за день от 12 до 15 человек.

Комнаты прохлады открыты с понедельника по четверг с 9.00 до 20.00, в пятницу - с 09.00 до 18.45, в субботу - с 9.00 до 16.00. Их адреса есть на сайте департамента соцзащиты.

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