В конце прошлой недели в московских школах стартовала сдача Единого государственного экзамена. Первыми ребята сдавали географию, литературу и информатику. Организаторы пристально следят не только за сдачей тестов, но и за соблюдением эпидемических мер безопасности выпускников, чтобы им ничто не помешало продемонстрировать свои знания и в то же время уберечь здоровье.

Из-за коронавируса ЕГЭ проходит в этом году на месяц позже обычного. Был у этого и свой плюс: 80 тысяч выпускников, которые собираются поступать в вузы и зарегистрировались на экзамены, получили больше времени на подготовку по выбранным предметам. Самыми востребованными экзаменами в этом году у москвичей оказались русский язык и профильная математика, на третьем месте - обществознание, которое выбрали примерно треть выпускников.

"Для выпускников этот период всегда непростой - и подготовка к экзаменам, и выбор профессии, и выбор вуза. Стресса добавила еще и неопределенность", - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, посетив школу N 1284 в Красносельском районе.

Одиннадцатиклассница Маргарита Проханова на первом экзамене сдавала литературу. Девушка для себя давно решила, что будет поступать на журфак в МГУ, а ЕГЭ по литературе там, как известно, обязательный предмет. Значит, сдать его желательно на все 100. "Я уже год хожу на подготовительные курсы в МГУ, так что в знаниях уверена. Больше волновалась во время изоляции, когда было неясно, будут ли экзамены вообще. Пришлось брать себя в руки и продолжать заниматься", - рассказала Маргарита.

"Всего для итоговой аттестации в столице развернуто 382 пункта проведения экзаменов. Большинство из них - 359 - открыты в школах, остальные - на базе учреждений здравоохранения, а также на дому для ребят, которые по состоянию здоровья не могут присутствовать на экзамене в школе", - рассказала Анастасия Ракова. По ее словам, власти постарались максимально обезопасить школьное пространство как для детей, так и для учителей, которые принимают экзамен. В школах открыты все входы, чтобы рассредоточить входящих выпускников, которые, кстати, приходят на экзамен строго по графику. Никаких очередей на входе, в коридорах и холлах. Всем измеряют температуру тела бесконтактными термометрами, выдают перчатки и маски.

Выпускные экзамены в этом году из-за коронавируса начались позже обычного

"Все 30 тысяч сотрудников пунктов, которые принимают ЕГЭ, в обязательном порядке прошли тестирование на коронавирус. Ни один сотрудник, у которого была бы выявлена такая инфекция, не допущен к приему экзамена. Дети, которые сейчас болеют коронавирусом или имеют контакт с больным и находятся на карантине, смогут сдать экзамен в резервные дни", - отметила Анастасия Ракова.

В аудиториях выпускники сидят строго через парту в шахматном порядке. Продолжительность экзамена - 3 часа 55 минут. Через два часа организаторы предлагают ребятам заменить маски, а использованные забирают в специальный герметичный пакет.

За последние месяцы на фоне пандемии изменилась вся система образования. Столичные школы сумели быстро перестроиться на дистанционный формат работы, учителя быстро освоили новые навыки преподавания на удаленке - нужно успеть подготовить одиннадцатиклассников к экзаменам. Помогла Московская электронная школа. Количество ежедневных обращений пользователей к ее платформе в эти месяцы выросло в 2,5 раза по сравнению с началом года и составило 3,5-4,5 миллиона. На сервисе "Мои достижения", развернутом на этой платформе, были собраны более 100 тысяч заданий, разработанных московскими методистами и учителями. В Московском центре качества образования с марта открыты дистанционные онлайн-испытания для школьников, которые позволили ребятам объективно оценить свой уровень знаний и определить "пробелы", которые они смогли подтянуть в процессе подготовки к ЕГЭ.