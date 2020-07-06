Какие мероприятия ко Дню семьи, любви и верности пройдут в учреждениях соцсферы

О том, как 8 июля в столице будет отмечаться День семьи, любви и верности, рассказала заммэра Москвы по социальному развитию Анастасия Ракова.

- Этот праздник становится с каждым годом все популярнее среди москвичей. Например, многие молодожены выбирают именно этот день для регистрации брака. К счастью, эпидемиологическая обстановка в Москве позволила нам снова проводить регистрации в торжественной обстановке и на необычных площадках города. Также к этому празднику мы подготовили различные мероприятия для всей семьи - это и вебинары, и концерты, и мастер-классы, и флешмобы. Пока основная часть этих мероприятий пройдет в онлайн-формате, но я уверена, что москвичи смогут найти что-то интересное для себя и хорошо провести этот день в кругу семьи, - рассказала она.

В частности, дворцы и центры творчества к этому дню предлагают для школьников и их родителей в дистанционном формате праздничные концерты, музыкальные программы, интерактивные игры, мастер-классы, флешмобы и другие познавательные и развлекательные активности.

В Доме детского творчества на Таганке можно семьей создать открытку для семейного альбома в 11.00 на мастер-классе "Вместе дружная семья". В 12.00 на занятии "Семья - источник вдохновения" расскажут об истории праздника и происхождения слова "семья".

Дворец творчества детей и молодежи "Преображенский" приглашает в 12.00 изготовить традиционную у славян хранительницу очага куклу-берегиню.

Праздничный концерт и заряд бодрости обещает Детский музыкальный театр "Домисолька" в 10.00 приглашает на солнечный и летний онлайн-концерт "Это моя семья".

Центр внешкольной работы "На Сумском" проводит фотомарафон-конкурс "Моя семья". В День семьи, любви и верности будут подведены его итоги и откроется выставка фотографий. Полный перечень праздничных мероприятий можно посмотреть на официальном портале мэра и правительства Москвы mos. ru.