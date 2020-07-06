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06.07.2020 17:10

Липецк стал лидером экологического рейтинга

Greenpeace оценил систему раздельного сбора отходов в городах с полумиллионным населением и составил их рейтинг. Липецк занял четвертое место, уступив лишь Пензе, Оренбургу, Набережным Челнам. В десятку из Центральной России, помимо него, вошел лишь Ярославль.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Глава региона Игорь Артамонов назвал грамотную систему сбора отходов одним из важнейших факторов, влияющих на качество жизни в области.

В Липецкой области уже установлено свыше 1,1 тысячи контейнеров для раздельного сбора отходов, и эта работа продолжается. В областном центре показатель доступа населения к придомовому раздельному сбору вырос в 11 раз, при этом соцопросы показали, что свыше 90 процентов липчан готовы к сортировке мусора.

Фото: Администрация Липецкой области
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- Качество жизни населения во многом зависит от экологического и санитарного состояния территорий населенных пунктов, - подчеркивает Игорь Артамонов. - Задача власти - усовершенствовать систему обращения с отходами, организовать надежный механизм утилизации.

И если раньше липчанам предоставляли возможность сдавать макулатуру, отслужившие свое батарейки и ртутные лампы, стекло, то теперь инфраструктура для сбора отходов позволяет внедрять "дуальную систему". Сухие отходы: пластик, стекло, бумага, металл - собираются в один контейнер, все остальное - в другой.

Артамонов также отметил, что "Территориальная схема обращения с отходами Липецкой области" вошла в топ-4 лучших в Российской Федерации. В настоящее время охват населения услугой по обращению с ТКО превысил 94 процента.

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