Липецкий капремонт назван примером энергоэффективности

Заместитель генерального директора Фонда содействия реформированию ЖКХ Ольга Сердюк назвала Липецкую область примером для подражания. Система софинансирования энергоэффективного капитального ремонта здесь одна из лучших в стране.

Регион одним из первых принял участие в проекте. Так, первые заявки на поддержку от федерального Фонда из Липецкой области поступили еще в 2019 году. Их сформировали с участием жителей, которые сами приняли решение увеличить взнос на капитальный ремонт, чтобы провести энергосберегающие работы. В их домах на тот момент капремонт завершился, и его результаты отразились в платежных квитанциях. Начальник управления ЖКХ Липецкой области Александр Завертяев напомнил, что как раз тогда в регионе стали все чаще озвучивать проблему высоких начислений за тепло. Тогда глава региона Игорь Артамонов поручил не только разобраться в проблеме и детально изучить, как именно формируется стоимость тепла, но и провести энергоэффективный аудит многоэтажек в целом.

Эта работа в регионе продолжается, однако те дома, жильцы которых решились на энергоэффективный капремонт, стали получать квитанции с более скромными суммами.

В этих домах появились автоматизированные тепловые пункты. Их установили за счет средств жителей - тех самых дополнительных взносов на капитальный ремонт. В результате владельцы типовой двухкомнатной квартиры в 54 квадратных метра, вложив в капремонт 4,4 тысячи рублей, по итогам только первого отопительного периода сэкономили около 4,8 тысячи.

При этом вложенные в энергоэффективные работы средства вернутся из Фонда - общая сумма финансовой поддержки на восемь липецких многоквартирных домов превысила четыре миллиона рублей. Теперь эти средства жители многоэтажек смогут использовать на финансирование других работ в рамках капремонта.

Уникальность липецкого опыта еще и в том, что пока ни в одном субъекте России жильцы, перечисляющие средства на капремонт в общий фонд, не устанавливали дополнительные взносы для энергоэффективности. Липчане же, решившись на это, привлекли из федерального Фонда поддержки реформирования ЖКХ свыше 700 тысяч рублей.

- Повышение энергоэффективности многоквартирных домов в Липецкой области постоянно находится в центре внимания органов власти, - отметил Игорь Артамонов. - Вопросы сокращения платежей в отопительный период очень важны сегодня, и мы будем продолжать активно работать с собственниками жилья в этом направлении.