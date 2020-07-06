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06.07.2020 13:08
Рубрика: Общество

Парки Москвы подготовили онлайн-программу ко Дню семьи, любви и верности

Текст: Ирина Рыбникова

Московские парки подготовили для гостей онлайн-программу ко Дню семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. Как сообщает пресс-служба Мосгорпарка, в этот день все желающие смогут посетить интерактивные мастер-классы, лекции и экскурсии.

В Москве появятся новые велодорожки и парковки

Сад "Эрмитаж" в 10:00 начнет праздник мастер-классом по изготовлению необычных рамок для фото, к которому можно будет присоединиться в соцсетях. В 12:00 возьмут старт видеоэкскурсии об истории появления праздника, о жизни Петра и Февронии Муромских, которые стали его родоначальниками. Экскурсии пройдут в соцсетях усадьбы "Воронцово" и парке 50-летия Октября.

Измайловский парк в 12:00 начнет интерактивный квест в Zoom. А "Сокольники" в это же время объявят старт художественному флешмобу, участникам которого предложат изобразить символы праздника. В 13:00 в соцсетях Петровского парка начнётся лекция психолога.

Практически каждый парк Москвы приготовил что-то подобное. Подробную программу каждый из парков опубликует на своем сайте.

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