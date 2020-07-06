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06.07.2020 09:34
Рубрика: Экономика

Петр Бирюков: В Москве возобновляется капремонт многоквартирных домов

Текст: Ирина Огилько

После перерыва, вызванного режимом самоизоляции, в столице возобновляются работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Об этом журналистам сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Минстрой обсуждает вариант проведения капремонта кварталов

Как сообщил Бирюков, подрядные организации приступают к подготовительному этапу, необходимому для расконсервации объектов и начала работ. "Этот период продлится примерно 10 дней, - подчеркнул заммэра. - Особое внимание будет уделено работам, связанным с подготовкой к зиме, их завершат до начала отопительного сезона. Несмотря на задержку, в этом году будут выполнены в полном объеме работы, необходимые для обеспечения безопасности жителей, прежде всего, капитальный ремонт систем внутридомового газоснабжения и замена лифтов".

При этом проводимые в квартирах работы по стоякам внутридомовых инженерных систем будут перенесены на 2021 год.

"Графики завершения работ скорректированы с учетом технологии производства и сезонности, соответствующая информация будет доведена до жителей", - подчеркнул заместитель мэра.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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