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06.07.2020 17:28
Рубрика: Власть

Защитника выбирает робот

Внедряется автоматическая система распределения адвокатов
Текст: Владислав Куликов
Федеральная палата адвокатов разработала автоматизированную информационную систему распределения дел по назначению. Когда адвокат предоставляется человеку государством, специальная программа назначит, кто именно должен прийти.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Главная цель такой программы: сделать в принципе невозможным такое явление, как "карманные" адвокаты. Следователь не сможет подключить к делу того защитника, с кем ему удобней работать. Придет тот, чья очередь.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Как сообщили в Федеральной палате адвокатов, автоматизированная система уже внедрена в Брянской области. На очереди другие регионы.

Механизм работы автоматизированной информационной системы полностью исключает выбор конкретного адвоката для участия в делах по назначению органов дознания, следствия и суда. Прежний порядок распределения дел по назначению на территории Брянской области канул в Лету. Графики дежурств больше не составляются.

При этом на практике, как рассказывают эксперты, иногда следователи и адвокаты договаривались в обход графика, так что обычная очередь полной гарантии не давала. Хотя, конечно, адвокатов, проигнорировавших "антикарманные требования", привлекали к дисциплинарной ответственности. Но лучше вообще не создавать лазеек.

На сегодняшний день к автоматизированной информационной системе подключены 170 адвокатов Брянской области. С помощью системы уже распределены более 1500 заявок.

Фото: iStock
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По словам президента Адвокатской палаты Брянской области Михаила Михайлова, автоматизированная информационная система заявила о себе как о долгожданной перемене в работе адвокатов по назначению.

Постепенно внедряется работа автоматизированной системы распределения и в Воронежской области. В ряде районов автоматика уже действует, в ряде - заработает уже в июле. Планируется, что к середине будущего года действие автоматизированной системы будет распространено на все муниципальные районы области.

Кстати, сейчас ФПА работает над созданием комплексной информационной системы адвокатуры. В частности, система коллективной безопасности должна обеспечить электронное взаимодействие адвокатов с подзащитными, которые находятся в СИЗО, и конфиденциальность такого общения. Так же предусматривается создание блокчейн-системы, позволяющей хранить документы и видеофайлы, корпоративную адвокатскую почту для юридически значимого электронного документооборота и т.п. Специальные сервисы предусмотрены и для адвокатов, работающих по назначению.

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