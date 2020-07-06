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Текст:   Ирина Рыбникова 
23:22 06.07.2020
Российская газета - Столичный выпуск № 146(8200)

Бонус на колесах

Покупателей жилья в новостройках Подмосковья освободят от транспортного налога

Дополнительный бонус предоставили власти Подмосковья тем, кто впервые приобретает жилье. Новоселы могут рассчитывать на освобождение от транспортного налога сроком на год.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Население области растет на 90-95 тысяч человек в год, поэтому мы должны создавать соответствующие условия и, конечно, заботиться о том, чтобы жители как можно комфортнее чувствовали себя с точки зрения различных платежей", - отмечает губернатор Андрей Воробьев. Чтобы воспользоваться новым бонусом, нужно купить жилье в доме, построенном не более трех лет назад. А на машину, за которую при этом не нужно будет платить транспортный налог, не должен распространяться повышающий коэффициент, применяемый к автомобилям премиум-класса. Ну и, конечно, рассчитывающий на льготу покупатель должен быть зарегистрирован в области.

Фото: iStock
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Власти рассчитывают, что вновь вводимый бонус оживит ситуацию на рынке продажи недвижимости. Подмосковье строит больше всех жилья в стране, в частности в этом году до введения карантина было сдано 1,06 миллиона квадратных метров жилья, что почти на 300 тысяч квадратов превышает показатели первого квартала 2019 года. В разгар пандемии сделки с недвижимостью сильно просели, однако затем было объявлено о введении льготной ипотеки и ситуация начала выравниваться. "В июне 2020 года объемы продаж квартир в новостройках по всей стране были сопоставимы с показателями марта", - утверждают в пресс-службе компании "Дом.РФ". По мнению экспертов, сегодня любые бонусы способны оживить рынок продаж, особенно в Московском регионе, где цена квадратного метра традиционно высока.

Только в Подмосковье ипотеку по льготной ставке в 6,5% уже оформили более 3,5 тысячи граждан. "Президентская программа льготной ипотеки нас просто выручила и спасла, она делает доступным большое количество квартир", - отмечает Воробьев. Под условия этой программы, оговаривающей, что льготная ставка распространяется на покупку подмосковного жилья стоимостью до 12 миллионов рублей, попадает до 85% квартир, строящихся в регионе.

Воспользоваться бонусом не смогут лишь владельцы автомобилей премиум-класса, на которые распространяется повышающий коэффициент

К слову, область ввела для покупателей недвижимости собственную льготу по ипотеке - семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года родился первый ребенок, могут рассчитывать на снижение ставки по ипотеке на три процентных пункта. Обязательными условиями для участия в этой программе являются наличие российского гражданства у обоих родителей и постоянная регистрация в Подмосковье - хотя бы у одного. В Подмосковье должен быть рожден и зарегистрирован и малыш, а выбирать жилье можно только в новостройке. Также у будущих новоселов не должно быть в собственности другого жилья. Долю в родительской квартире при этом иметь можно, но она не должна превышать социальных норм.

Предоставляет льготную подмосковную ипотеку банк "Дом.РФ". Итоговая процентная ставка по этой программе зависит от ряда причин, в том числе и от первоначального взноса. Но в итоге, как объяснил "РГ" директор ипотечного бизнеса этого банка Игорь Ларин, минимальный процент может составить 3,1. Процент по региональной ипотечной программе не суммируется с федеральными преференциями. Но зато льготной подмосковной ипотекой можно рефинансировать текущий кредит на покупку жилья, взятый под более высокий процент.

Оформляют льготную региональную ипотеку в Подмосковье с мая текущего года.

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