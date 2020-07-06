Брошенного матерью в "Лосином острове" ребенка отдадут под опеку бабушке

Брошенный матерью в столичном парке "Лосиный остров" малыш будет расти с бабушкой, сообщает департамент труда и социальной защиты Москвы.

Напомним, шестилетнего ребёнка в парке обнаружил случайный автомобилист в феврале прошлого года. Выяснилось, что в парке его накануне вечером оставила мать. Женщина признана невменяемой и направлена на лечение в психиатрическую клинику. А ребенок сначала находился в социальном центре, потом стал в гостевом режиме жить у бабушки. Как рассказывают в пресс-службе столичного департамента труда и соцзащиты, мальчик, с которым после происшествия много занимались психологи, в этом году окончил первый класс, занимается в кружках и имеет много друзей.