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06.07.2020 18:01
Рубрика: Экономика

Непаханый полис

Аграрии застраховали втрое больше посевов
Текст: Татьяна Карабут
По предварительным данным, к окончанию посевной российские аграрии застраховали с госсубсидиями более 1,3 млн га площадей. Рынок агрострахования с господдержкой, похоже, в этом сезоне повторит кратный рост прошлого года. Но и этого для полноценной защиты будет мало.
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости
Фото: Томас Тхайцук/РИА Новости

С начала года по 30 июня в базу Национального союза агростраховщиков (НСА) поступили данные о страховании на условиях господдержки 1,35 млн га посевов, а также 2,9 млн условных голов сельхозживотных. При этом июньские данные еще неполные, поэтому показатели еще могут существенно вырасти, подчеркивает президент НСА Корней Биждов.

Фото: Dilok Kaisataporn / Istock
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По его словам, весь весенний период наблюдалась высокая активность аграриев по заключению на условиях господдержки договоров страхования как посевов, так и сельхозживотных. За первые пять месяцев 2020 года площадь застрахованных посевов выросла в 2,8 раза, поголовья животных - на 23 процента, страховой премии - в 1,7 раза. Данные Банка России о результатах первого квартала в страховании сельхозрисков, включая как субсидируемое страхование, так и страхование без господдержки, подтверждают эту тенденцию.

По предварительным данным НСА, наибольший охват страхованием с господдержкой обеспечили аграрии Воронежской области, где хозяйства застраховали 196 тысяч га посевных площадей; 120 тысяч га застраховано в Республике Мордовия, по 103 тысячи га застраховали аграрии в Омской области и в Алтайском крае.

Фото: РИА Новости
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По мнению Биждова, увеличению спроса аграриев на страховую защиту способствовали серьезные погодные риски этого сезона. Теплые и сухие осень и зима в ряде аграрных регионов Юга, ЦФО и Сибири указывали на предпосылки к засухе, также была отмечена холодная весна на Юге России. В этом году посевная началась раньше обычного. Кроме того, в 2019 году новые условия страхования вступили в силу только 1 марта, что сдвинуло срок заключения договоров на конец посевной.

В прошлом году площадь застрахованных посевов выросла в четыре раза и достигла шести процентов - с учетом и ярового, и озимого клина, напоминает Корней Биждов.

"Но даже при возможном приближении охвата посевов страхованием в текущем году к 10 процентам от посевной площади еще не будет решена главная задача - перенос на систему агрострахования основной части нагрузки по компенсации ущерба аграриям при ЧС, как это происходит в странах с развитым агрострахованием", - отмечает эксперт.

В 2020 году будет застраховано около 10% посевных площадей. И это уже успех

По его словам, это возможно решить только при условии диверсификации программ страхования - для разных сегментов агробизнеса и региональных условий. Так, НСА предложил внедрить программу страхования прямых затрат на случай ЧС. Она должна охватить более половины аграриев.

Сейчас в России действует мультирисковая система агрострахования. Вне зависимости от того, когда случилось страховое событие (погодные катаклизмы, болезни и т.п.), возмещение по нему растениеводам выплачивается по завершении сельхозсезона в том случае, если по итогам уборочной отмечается снижение урожайности. Система агрострахования субсидируется государством. В прошлом году на эти цели было выделено 1,5 млрд рублей. В этом году на агрострахование было заложено 2,2 млрд рублей. Минсельхоз рассчитывает, что до конца года удастся застраховать не менее 6,2 млн га посевной площади (против 4,3 млн га в прошлом году) и не менее 7,4 млн условных голов сельхозживотных (6,4 млн условных голов в 2019 году).

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