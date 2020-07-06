По предварительным данным, к окончанию посевной российские аграрии застраховали с госсубсидиями более 1,3 млн га площадей. Рынок агрострахования с господдержкой, похоже, в этом сезоне повторит кратный рост прошлого года. Но и этого для полноценной защиты будет мало.

С начала года по 30 июня в базу Национального союза агростраховщиков (НСА) поступили данные о страховании на условиях господдержки 1,35 млн га посевов, а также 2,9 млн условных голов сельхозживотных. При этом июньские данные еще неполные, поэтому показатели еще могут существенно вырасти, подчеркивает президент НСА Корней Биждов.

По его словам, весь весенний период наблюдалась высокая активность аграриев по заключению на условиях господдержки договоров страхования как посевов, так и сельхозживотных. За первые пять месяцев 2020 года площадь застрахованных посевов выросла в 2,8 раза, поголовья животных - на 23 процента, страховой премии - в 1,7 раза. Данные Банка России о результатах первого квартала в страховании сельхозрисков, включая как субсидируемое страхование, так и страхование без господдержки, подтверждают эту тенденцию.

По предварительным данным НСА, наибольший охват страхованием с господдержкой обеспечили аграрии Воронежской области, где хозяйства застраховали 196 тысяч га посевных площадей; 120 тысяч га застраховано в Республике Мордовия, по 103 тысячи га застраховали аграрии в Омской области и в Алтайском крае.

По мнению Биждова, увеличению спроса аграриев на страховую защиту способствовали серьезные погодные риски этого сезона. Теплые и сухие осень и зима в ряде аграрных регионов Юга, ЦФО и Сибири указывали на предпосылки к засухе, также была отмечена холодная весна на Юге России. В этом году посевная началась раньше обычного. Кроме того, в 2019 году новые условия страхования вступили в силу только 1 марта, что сдвинуло срок заключения договоров на конец посевной.

В прошлом году площадь застрахованных посевов выросла в четыре раза и достигла шести процентов - с учетом и ярового, и озимого клина, напоминает Корней Биждов.

"Но даже при возможном приближении охвата посевов страхованием в текущем году к 10 процентам от посевной площади еще не будет решена главная задача - перенос на систему агрострахования основной части нагрузки по компенсации ущерба аграриям при ЧС, как это происходит в странах с развитым агрострахованием", - отмечает эксперт.

В 2020 году будет застраховано около 10% посевных площадей. И это уже успех

По его словам, это возможно решить только при условии диверсификации программ страхования - для разных сегментов агробизнеса и региональных условий. Так, НСА предложил внедрить программу страхования прямых затрат на случай ЧС. Она должна охватить более половины аграриев.

Сейчас в России действует мультирисковая система агрострахования. Вне зависимости от того, когда случилось страховое событие (погодные катаклизмы, болезни и т.п.), возмещение по нему растениеводам выплачивается по завершении сельхозсезона в том случае, если по итогам уборочной отмечается снижение урожайности. Система агрострахования субсидируется государством. В прошлом году на эти цели было выделено 1,5 млрд рублей. В этом году на агрострахование было заложено 2,2 млрд рублей. Минсельхоз рассчитывает, что до конца года удастся застраховать не менее 6,2 млн га посевной площади (против 4,3 млн га в прошлом году) и не менее 7,4 млн условных голов сельхозживотных (6,4 млн условных голов в 2019 году).